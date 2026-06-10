유종상 의원, 광명시흥 공공주택사업 “차질 없는 보상 및 구체적 기업 이주 일정 공개” 강력 주문

세줄 요약 광명시흥 사업 보상 지연 방지 주문

산업단지 입주 기업 이주 일정 공개 요구

원주민·기업 피해 최소화 적극 행정 촉구

이미지 확대 유종상 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회에서 광명시흥 공공주택지구 사업의 성공적인 추진을 위해 신속하고 투명한 보상 절차 이행과 산업단지 입주 기업들을 위한 구체적인 이주 대책을 조속히 마련해야 한다는 주문이 나왔다.경기도의회 도시환경위원회 유종상 의원(더불어민주당, 광명3)은 지난 9일 열린 제391회 정례회 도시환경위원회 제1차 회의에서 경기주택도시공사(GH)로부터 ‘광명시흥 공공주택지구 내 공공주택사업’ 관련 현안을 보고받고, 사업 지연 방지와 원주민·기업 피해 최소화를 위한 적극 행정을 강력히 당부했다.이날 회의에서 유 의원은 GH가 제시한 ‘향후 1년 내 보상 완료’ 목표의 실효성에 대해 집중 질의했다. 그는 “현장에서는 예기치 못한 변수와 갈등으로 인해 보상이 지연되는 사례가 빈번하며, 이는 곧 전체 사업 일정의 차질로 직결될 수 있다”고 우려를 표명하며, “계획된 기간 내에 원활하게 보상이 마무리될 수 있도록 GH가 책임감 있는 자세로 적극 행정에 나서 달라”고 주문했다.이어 유 의원은 이주 시기가 확정되지 않아 경영 불확실성에 직면한 지역 일반산업단지 입주 기업들의 고충을 전달하며 명확한 가이드라인 제시를 요구했다. 그는 “현재 구체적인 이주 시기가 발표되지 않아, 대상 업체들이 이전 계획조차 수립하지 못한 채 불안감 속에서 큰 어려움을 겪고 있는 실정”이라고 지적했다. 또한 “공사 측은 신속히 이주 대상 업체의 현황을 파악하고 구체적인 이주 일정과 대책을 투명하게 공개해 기업들의 피해를 최소화해야 한다”고 강조했다.한편, GH가 추진하는 광명시흥 공공주택지구 사업은 총사업비 4조 4159억원(용지비 1조 4371억원 포함)이 투입되는 대규모 프로젝트다. 오는 2033년까지 공공분양 2716호와 공공임대 4728호를 포함해 총 7444호의 주택을 공급할 예정이다.해당 지구는 서울 서남부권(구로, 금천)과 1km 이내로 인접해 사실상 서울 생활권에 속하며, 우수한 광역 교통망 확충 계획 등으로 개발 잠재력이 매우 높은 지역으로 평가받고 있다. GH는 향후 관련 행정 절차를 마무리한 뒤 2030년 하반기 주택 공사에 착공해 2033년 준공할 계획이다.양승현 리포터