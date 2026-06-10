김재훈 경기도의원, 2025회계연도 결산심사 마무리… “사회복지 종사자 처우 개선에 의미 있는 진전 이뤄”

세줄 요약 노후 어린이집 환경개선 예산 반영 성과

여성폭력 피해자 지원시설 종사자 지원 확대

사회복지 종사자 처우개선 정책 긍정 평가

이미지 확대 김재훈 의원.(사진=경기도의회)

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경기도 내 노후 어린이집의 환경 개선과 그동안 처우에서 소외됐던 여성폭력 피해자 지원시설 종사자들을 위한 실질적인 지원책 마련 등 복지 현장의 사기 진작을 위한 정책적 성과가 경기도의회 결산 심사에서 긍정적인 평가를 받았다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 지난 10일 열린 경기도의회 제391회 정례회 제1차 여성가족평생교육위원회 소관 2025회계연도 결산 심사를 마무리하며, 여성·가족·보육 분야 주요 정책의 성과를 짚어보고 현장 중심의 행정을 펼친 관계 공무원들의 노고를 격려했다.김 의원은 이날 결산 심사 마무리 발언을 통해 “2025회계연도 사업을 점검하는 과정에서 어려운 여건 속에서도 현장의 목소리를 반영해 정책을 추진해 온 관계 공직자 여러분의 노고에 감사드린다”고 밝혔다.그는 구체적인 성과 사례로 지난해 추가경정예산을 통해 확보된 어린이집 환경개선사업을 꼽았다. 김 의원은 “민간·가정어린이집의 노후 환경 개선을 위해 20억 원 규모의 예산이 반영된 것은 보육 현장의 어려움을 해소하는 데 의미 있는 지원이었다”고 평가했다.이어 소외 지대에 놓여 있던 여성폭력 피해자 지원시설 종사자에 대한 명절수당 지원 확대 정책을 언급했다. 김 의원은 “그동안 상대적으로 처우에서 소외됐던 여성폭력 피해자 지원시설 종사자들이 차별받지 않고 정당한 지원을 받을 수 있는 기반이 마련된 점을 높이 평가한다”며 사각지대 해소를 위한 도의 노력을 지지했다.아울러 현장 실무자들의 권익 향상을 위한 사회복지 종사자 처우개선비 및 웰빙보조비 지원 확대 성과도 조명됐다. 그는 “복지 현장을 지키는 종사자들의 처우를 개선하고 지위를 향상시키기 위한 노력이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 함께 힘을 모아왔다”며 “이는 복지 서비스의 질을 높이고 종사자들의 사기를 진작하는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”고 강조했다.마지막으로 김 의원은 “이번 결산 심사를 통해 확인된 성과들은 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 도민 삶의 질 향상과 복지 현장 종사자들의 처우개선을 위해 지속적으로 관심을 갖고 지원해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터