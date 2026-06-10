프리미엄 시니어 레지던스 수요 확대 속, 서울 한남동 ‘소요한남 by 파르나스’ 공급

세줄 요약 고령화 확산 속 프리미엄 시니어 주거 수요 확대

한남동 소요한남 by 파르나스 111가구 공급

호텔식 서비스·의료 연계로 차별화 시도

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세계 주요국의 고령화가 빠르게 진행되면서 시니어 주거 시장이 새로운 전환점을 맞고 있다. 과거 돌봄 중심 시설로 인식되던 시니어 주거는 최근 생활 수준과 맞춤형 서비스를 함께 제공하는 프리미엄 레지던스 형태로 진화하는 흐름을 보이고 있다. 뉴욕, 밴쿠버, 런던 등 주요 도시의 고급 주거지에서는 이러한 시니어 레지던스가 주거와 생활 지원, 건강관리 서비스를 결합한 형태로 운영되며 하나의 시장으로 자리 잡아가고 있다.해외 사례를 살펴보면, 미국 뉴욕 맨해튼 허드슨야드 일대의 시니어 레지던스는 맞춤형 케어와 컨시어지 서비스, 식음 프로그램, 스카이 테라스, 시네마, 라운지 등을 갖춘 형태로 운영되고 있다. 캐나다 웨스트밴쿠버의 시니어 시설은 식사와 피트니스 프로그램, 교통 서비스 등을 제공하며 기존 생활권과 주거 수준을 유지하려는 수요에 대응하고 있다. 영국 런던 벨그라비아의 사례 역시 재활 프로그램과 운동시설, 루프톱 테라스, 아트 스튜디오, 뷰티 살롱, 프라이빗 다이닝룸 등을 함께 운영하는 형태로 알려져 있다.이들 사례의 공통점은 단순한 주거 공간을 넘어 건강관리, 다이닝, 문화, 컨시어지, 교통, 생활 지원 서비스가 결합된 운영형 상품이라는 점이다. 이는 프리미엄 시니어 레지던스가 거주 공간의 개념을 넘어 라이프스타일 전반을 아우르는 방향으로 확장되고 있음을 보여준다.국내 시니어 레지던스 시장 역시 성장 가능성이 큰 분야로 거론된다. 정부가 발표한 ‘시니어 레지던스 활성화 방안’에서도 시니어 주거 공급 기반 확충 필요성이 언급된 바 있다.부동산 전문가는 “국내 고령화 속도와 시니어 수요층의 주거 수준을 고려할 때 프리미엄 시니어 레지던스에 대한 관심은 점차 확대될 가능성이 있다”며 “입지와 서비스, 운영 역량을 함께 갖춘 상품일수록 기존 시니어 주거와 차별화된 수요를 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.이 같은 흐름 속에서 서울 용산구 한남대로 일원에는 하이엔드 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’가 공급되고 있다. 단지는 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 3만9,000㎡, 총 111가구 규모로 조성되며, 시공은 포스코이앤씨가 맡았다.분양 관계자는 “소요한남 by 파르나스는 공급 초기 청약 이후 계약 일정을 진행 중이며, 운영 서비스와 한남동의 입지 특성 등에 대한 관심이 반영된 것으로 보고 있다”고 전했다.소요한남 by 파르나스는 주변 경관과의 조화를 고려하면서도 독립성을 확보한 배치와 입면 디자인을 적용했다. 전 호실은 채광과 통풍 효율을 고려한 남향 위주 판상형으로 설계됐으며, 주거·상가·부대시설 출입구를 분리하고 동별 전용 출입구를 계획해 안전성과 프라이버시를 높였다. 인테리어는 종킴 디자인 스튜디오가, 설계는 해안건축이 담당했으며, 조경에는 서안과 디자인 스튜디오 loci가 참여한다. 진입부에서 중정까지 남산의 녹지 축을 반영한 순환형 조경과 함께 단지 경계를 따라 약 150m 순환산책로도 조성할 계획이다.운영 서비스는 이 단지의 주요 특징 가운데 하나다. 파르나스호텔의 운영 경험을 바탕으로 24시간 컨시어지와 버틀러 서비스를 통해 예약, 방문객 응대, 생활 지원 등을 제공할 예정이며, 앱을 통한 청소·세탁 등 하우스키핑 서비스 신청 시스템도 운영할 계획이다. 다이닝 서비스는 호텔 출신 셰프가 선보이는 고메 다이닝과 프라이빗 인룸 다이닝 형태로 구성되며, 전용 식당에서는 저염·저당·고단백 등 개인 건강 목표를 고려한 식단 선택이 가능하도록 운영될 예정이다.헬스케어 서비스는 차움·차헬스케어와의 연계를 바탕으로 제공될 예정이며, 호실별 전담 헬스케어 컨설턴트를 통한 생활 지원과 주요 전문병원 및 전문의 네트워크 기반의 의료 연계 서비스도 마련될 계획이다.입지 환경 역시 강점으로 꼽힌다. 단지가 들어서는 한남동은 남산과 한강을 가까이 두고 있으며, 서울 도심과 강남을 연결하는 교통망을 이용할 수 있다. 한남대교와 남산터널을 통해 강남권역과 도심권역 이동이 가능하고, 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선 한남역 이용도 가능하다. 이와 함께 공항버스와 다수의 시내·광역버스 노선, 강변북로·올림픽대로 접근성도 갖추고 있다.의료 및 문화 인프라 역시 인접해 있다. 순천향대학교 서울병원이 가까이 위치해 있으며, 서울대병원, 삼성서울병원, 세브란스병원 등 상급종합병원 접근도 가능하다. 또한 리움미술관, 현대카드 라이브러리, 블루스퀘어와 주요 갤러리 등이 인접해 있어 다양한 문화·라이프스타일 인프라를 누릴 수 있다.양승현 리포터