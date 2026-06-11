이영희 경기도의원 “경기도기록원 건립 잔액 등 이월액 95억 원 달해… 옛 도청사 활용 정상화 촉구”

세줄 요약 자치행정국 예산 변경 9건, 사전 검토 부족 지적

경기도기록원 이월액 95억 원, 장기 지연 문제 부각

옛 도청사 활용 정상화와 일정 관리 강화 촉구

이미지 확대 ▲ 10일 열린 경기도의회 안전행정위원회 ‘2025 회계연도 경기도 결산심사’에서 이영희 의원이 자치행정국을 대상으로 경기도기록원 건립 지연과 예산 이월 문제를 점검하며 총괄부서의 책임 있는 관리를 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 소속 이영희 의원(국민의힘, 용인1)이 경기도 자치행정국의 방만한 예산 변경 구조와 경기도기록원 건립 사업의 고질적인 이월 문제를 정조준하며, 기록원 건립 및 옛 도청사 활용 사업의 정상 추진을 가속화하기 위한 총괄 부서의 책임 있는 사업 관리를 강하게 주문했다.이 의원은 지난 10일 열린 2025 회계연도 경기도 결산 심사에서 자치행정국 소관 예산 변경이 총 9건 발생한 구조적 문제점을 집중 추궁했다. 그는 일부 사업의 경우 사전 예측이 충분히 가능했음에도 안일한 행정으로 인해 예산 변경으로 이어진 것은 아닌지 짚었다. 특히 조달 수수료와 같이 사전에 명확히 산출할 수 있는 비용에서 예산 부족이 발생한 실태를 상기시키며 예산 편성 단계에서의 철저한 사전 검토와 제도적 보완 체계 구축을 요구했다.이어 총무과 소관 계속비 이월액 약 95억 원의 상당 부분이 경기도기록원 설립 사업과 맞물려 있다는 점을 전면에 내세웠다. 이 의원은 기록원 건립 사업이 그동안 업무 보고와 행정사무감사는 물론 예산·결산 심사 때마다 단골로 지적을 받아온 대표적인 장기 지연 사업이라는 점을 명확히 했다.그는 “기록원 건립 지연은 기록물 이전, 구청사 석면 해체, 구청사 개보수, 옛 도청사 활용 사업 지연으로 이어지는 연쇄적인 문제”라며 자치행정국이 총괄 부서로서 종합적인 일정 관리와 사업 조정 역할을 수행해야 한다고 촉구했다.아울러 “당초 계획대로라면 이미 개관했어야 할 사업인 만큼, 지연 사유를 설명하는 데 그칠 것이 아니라 명확한 추진 일정과 성과를 도민에게 제시해야 한다”며 행정의 신뢰도 회복을 위한 구체적인 로드맵 마련을 명했다.이 의원은 “자치행정국은 도정 운영의 기반을 담당하는 핵심 부서”라며 내부 재정 운용의 기강 강화를 덧붙였다. 재정 건전성 확보 측면에서 “예산 변경과 사업비 이월은 예외적으로 운영되는 것이 원칙인 만큼 보다 책임 있는 사업 관리가 필요하다”고 질타의 수위를 높였다.끝으로 이 의원은 “경기도기록원이 하루빨리 개관해 도민의 기록 자산을 보존·활용하는 공간으로 자리매김하고, 옛 도청사 역시 도민이 자유롭게 찾는 공간으로 재탄생하기를 기대한다”고 자치행정국의 전향적인 행정 쇄신을 당부했다.양승현 리포터