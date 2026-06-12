이영봉 경기도의원 “PTSD 전담 치유 시설 및 경기 북부 재난 물자 비축기지 신설 시급”

세줄 요약 소방공무원 PTSD 급증 문제 제기

북부권 전담 치유시설 조성 촉구

재난 물자 비축기지 신설 제안

이미지 확대 ▲ 이영봉 의원이 경기도소방재난본부 소관 결산심사에서 소방공무원 PTSD 전담 치유 시설 조성과 경기 북부 재난 물자 비축기지 신설의 당위성을 피력하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 소속 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)이 경기도소방재난본부 소관 결산심사에서 참혹한 재난 현장에 지속적으로 노출되는 소방공무원들을 위한 전문적인 복지 인프라 구축의 시급성을 피력하며 전담 치유 시설 및 북부권 재난 비축기지 조성을 강력히 제안했다.이 의원은 지난 11일 열린 2025회계연도 경기도소방재난본부 대상 결산심사 상임위 회의에서 매년 급증하고 있는 소방공무원 외상후스트레스장애(PTSD) 문제의 심각성을 수치적 근거를 바탕으로 집중 조명했다.그가 공개한 자료에 따르면 도내 소방관을 대상으로 가동 중인 ‘찾아가는 상담실’의 연간 참여자 수는 2021년 3074명 규모에 불과했으나, 2024년 1만 827명에 이어 2025년에는 1만 6142명으로 집계되며 최근 몇 년 사이에 5배 이상 폭증한 것으로 밝혀졌다.이 의원은 “단순한 순회 상담 수준을 넘어 체계적인 관리가 이뤄지지 않으면, PTSD와 우울증 유소견자 증가가 소방관의 직무 능력과 현장 대처 능력 저하로 직결될 수 있다”고 지적했다.이어 이에 대한 실효성 있는 대안으로 “상담뿐만 아니라 장기적인 휴식이 수반될 수 있도록, 건립 추진 중인 경기 북부 소방학교 부지 내에 이를 전담하여 치료하고 쉴 수 있는 치유 시설을 선도적으로 조성해야 한다”고 촉구했다.아울러 이 의원은 경기 북부 지역의 열악한 재난 대응 인프라를 보강할 대책 마련도 동반 요구했다. 그는 “권역별 지리적 특성을 고려해 경기 북부에도 신속한 재난 물자 비축과 세탁 기능을 원활히 수행할 수 있는 비축창고 시설이 필수적”이라며, 단순한 공간 확보를 넘어 기능적 인프라 개발 계획을 면밀히 수립하여 향후 정식 업무보고에 반영해 달라고 당부했다.도의회의 정책 제안에 피감기관 책임자들도 적극적인 수용 의사를 보이며 신속한 이행을 약속했다. 최용철 경기도소방재난본부장 직무대리는 “북부 소방학교 부지 내 전담센터 구축은 매우 좋은 제안으로, 용역 조사를 통해 적극 대처하겠다”며 “북부 재난 물자 비축창고 역시 2차 사업으로 기능을 부여하는 방안을 적극 검토하여 반영하겠다”고 화답했다.현장 실무를 총괄하는 김재홍 북부 소방재난본부장 직무대리 역시 “북부 캠퍼스는 내년 초 농업지역 용도변경 절차를 마무리하고 차질 없이 착공을 준비하겠다”고 사업 공정 일정을 구체적으로 덧붙였다.마지막으로 이 의원은 “북부 소방학교 건립 부지의 용도변경 절차 지연으로 착공에 차질이 생기지 않도록 행정절차를 꼼꼼하게 챙겨 달라”고 당부하며 “앞으로도 일선에서 헌신하는 소방공무원의 권리 보장과 도민의 안전을 지키는 체감형 의정활동에 최선을 다하겠다”고 전했다.양승현 리포터