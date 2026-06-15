방성환 경기도의원, 경기미 김밥 페스타 참석 “경기미 소비 확대와 농업인 판로 확보 함께 이뤄져야”

세줄 요약 경기미 김밥 페스타 참석, 경기미 가치 홍보

쌀 소비 확대와 농가 판로 확보 필요성 강조

로컬푸드 확산과 의회 차원 지원 약속

이미지 확대 ▲ 경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장이 수원컨벤션센터에서 열린 ‘제3회 경기미 김밥 페스타’에 참석해 경기미 소비 촉진과 농업인 판로 확보의 중요성을 강조하며 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ ‘제3회 경기미 김밥 페스타’에 참석한 방성환 위원장이 내빈 및 행사 관계자들과 함께 경기미 소비 확대를 응원하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)이 대표적인 K-푸드로 자리 잡은 김밥을 매개로 경기미의 우수성을 알리고, 농가 소득 증대를 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.방 위원장은 지난 13일 수원컨벤션센터에서 개최된 「제3회 경기미 김밥 페스타」에 참석해 행사 관계자들을 격려하고, 경기미 소비 확대와 지역 농산물의 가치 확산을 위한 소통의 시간을 가졌다.경기도가 주최하고 도농문화콘텐츠연구회가 주관한 이번 축제는 경기미 김밥 경연대회를 중심으로 도민 참여형 체험·판매 프로그램, 직거래 장터인 ‘도래미마켓’ 등 다채로운 콘텐츠가 마련되어 방문객들의 큰 호응을 얻었다.이날 축사에 나선 방 위원장은 “김밥은 이제 대한민국을 대표하는 음식이자 세계인이 즐기는 K-푸드로 성장했다”며 “그 김밥의 가장 중요한 재료인 쌀, 특히 경기미의 우수성을 널리 알리는 자리가 바로 오늘 행사”라고 의미를 부여했다.이어 최근 기후 변화와 식습관 다변화로 촉발된 농가의 어려움을 언급하며 대책 마련의 시급성을 역설했다. 그는 “최근 쌀 소비 감소와 농업 환경 변화로 농업 현장이 어려움을 겪고 있는 상황에서 경기미 소비를 확대하고 농업인의 안정적인 판로를 확보하는 노력은 더욱 중요해지고 있다”고 강조했다.단순한 일회성 이벤트를 넘어 생산자와 소비자가 결합하는 상생 네트워크 모델도 제시했다. 방 위원장은 “오늘 김밥 페스타가 단순한 경연대회에 그치지 않고 경기미와 경기도 농특산물의 우수성을 알리는 축제로 발전해 소비자와 생산자가 함께하는 상생의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.아울러 농업의 지속가능성을 담보하기 위한 로컬푸드 문화의 중요성도 함께 제안했다. 그는 “지역에서 생산한 농산물을 지역에서 소비하는 문화가 확산될 때 농업은 지속가능성을 확보할 수 있다”며 “경기미를 비롯한 경기도 농특산물이 도민들에게 더욱 사랑받을 수 있도록 다양한 소비 촉진 정책이 필요하다”고 구체적인 방향성을 제시했다.마지막으로 의회 차원의 상시적인 제도 개선과 예산 뒷받침도 약속했다. 방 위원장은 “농업은 식량안보와 지역경제를 지탱하는 중요한 기반 산업”이라며 “경기도의회 농정해양위원회도 경기미 소비 촉진과 농업인의 소득 증대, 지역 농산물 가치 확산을 위한 정책 마련에 지속적으로 관심을 기울이겠다”고 강조했다.한편, 올해로 3회째를 맞은 경기미 김밥 페스타는 경기미를 활용한 다양한 김밥 경연과 체험 행사를 통해 쌀 소비 촉진과 지역 농산물 홍보를 위한 대표 행사로 자리매김하고 있다.양승현 리포터