이오수 경기도의원, 경기도지사배 경주대회 참석... “말산업, 융복합 혁신성장 동력으로 육성해야”

세줄 요약 경기도지사배 경주대회 현장 방문 및 점검

국산 경주마 육성 실태 확인과 관계자 격려

말산업 융복합 성장동력 육성 필요성 강조

이미지 확대 ▲ 이오수 의원이 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘제20회 경기도지사배 경주대회’ 현장을 방문해 말산업 캐릭터 조형물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)이 융복합 산업으로서 말산업이 지닌 가치를 강조하며, 현장 중심의 정책 지원을 약속했다.이 의원은 지난 14일 렛츠런파크 서울에서 개최된 ‘제20회 경기도지사배 경주대회’에 참석해 전반적인 대회 운영 현황을 점검하고, 현장 최일선에서 활약 중인 말산업 관계자들을 격려했다.경기도와 한국마사회가 공동으로 주최한 이번 대회는 국내 최고 수준을 자랑하는 국산 3세 암말들이 출전해 치열한 기량을 겨루는 대표적인 경주대회다. 현장은 말산업 관계자들과 많은 도민이 한데 어우러지는 활기찬 축제의 장으로 전개됐다.이날 이 의원은 대회 현장 곳곳을 면밀히 둘러보며 국산 경주마의 육성 실태를 파악하고, 말산업의 지속 가능한 발전 방향에 대한 전문가들의 의견을 수렴했다. 특히 말산업을 단순한 축산업의 영역을 넘어 농업·관광·문화가 결합된 고부가가치 융복합 산업으로 패러다임을 전환하는 방안에 대해 심도 있는 논의를 나눴다.그는 “말산업은 경주뿐만 아니라 승마, 관광, 재활, 교육 등 다양한 분야와 연계돼 농촌 경제와 지역 경제 활성화에 기여할 수 있는 중요한 산업”이라며 “경기도가 보유한 말산업 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장 여건을 만들어 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 “농업의 미래는 생산에만 머무르지 않고 체험과 관광, 문화가 결합된 융복합 산업으로 확장되고 있다”며 “말산업 역시 새로운 부가가치를 창출하는 분야인 만큼 현장의 목소리를 반영한 정책적 지원이 필요하다”고 구체적인 대안을 제시했다.또한 현장 행정의 중요성을 환기하며 의회 차원의 상시적인 모니터링도 다짐했다. 이 의원은 “현장을 직접 찾아 관계자들의 의견을 듣고 산업의 발전 가능성을 확인할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “경기도의회 농정해양위원회에서도 말산업 발전과 건전한 산업 생태계 조성을 위해 지속적으로 관심을 갖고 살펴보겠다”고 덧붙였다.올해로 20회째를 맞이한 경기도지사배 경주대회는 국내 말산업의 외연 확장과 우수한 국산 경주마 자원 육성을 위해 매년 시행되고 있으며, 축적된 역사만큼이나 많은 관계자와 관람객들의 뜨거운 성원 속에 성료됐다.양승현 리포터