방성환 경기도의원, 제20회 경기도지사배 경주대회 참석 “국산 경주마 육성과 말산업 발전 응원”

세줄 요약 경기도지사배 경주대회 참석, 현장 격려

국산 경주마 생산 농가 지원 의지 표명

경기도 말산업 기반 확대와 활성화 강조

이미지 확대 ▲ 방성환 의원이 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘제20회 경기도지사배 경주대회’ 시상식에 참석해 우승 기수와 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)이 전국 최대 규모의 말산업 기반을 갖춘 경기도의 위상을 강화하고, 국산 경주마 생산 농가에 대한 지속적인 정책 지원을 약속했다.방 위원장은 지난 14일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 개최된 「제20회 경기도지사배 경주대회」에 참석해 열띤 경주를 참관하고, 현장 최일선에서 활약 중인 말산업 관계자 및 종사자들의 노고를 격려했다.경기도와 한국마사회가 공동으로 주최한 이번 대회는 국내산 3세 암말을 대상으로 펼쳐진 최고 권위의 경주대회다. 이는 국산 경주마의 생산 기반을 견고히 확대하고, 전반적인 말산업 활성화의 기틀을 마련하기 위해 기획됐다. 이날 현장에는 김대순 경기도 행정2부지사를 비롯해 경기도의회 의원들과 한국마사회 주요 관계자들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.방 위원장은 공식 대회에 앞서 말산업 관계자들과의 환담 자리를 마련하고 현장의 애로사항을 직접 수렴했다. 이 자리에서 참가자들은 국내 말산업의 장기적인 발전 방향과 생산 농가의 자생력 강화를 위한 기반 확대 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.본 경주가 끝난 후 방 위원장은 우승을 차지한 기수와 마주 등 관계자들에게 상패를 전달하는 시상식에 참여해 아낌없는 축하와 격려를 보냈다.그는 “국산 경주마 육성과 말산업 발전을 위해 현장에서 애쓰고 계신 생산 농가와 관계자 여러분께 감사드린다”며 “말산업은 생산과 유통, 승마, 관광 등 다양한 분야와 연계되는 산업인 만큼 지속적인 관심과 지원이 필요하다”고 밝혔다.이어 경기도가 지닌 지리적·인프라적 강점을 언급하며 의회 차원의 상시적인 모니터링도 다짐했다. 방 위원장은 “경기도는 전국 최대 규모의 말산업 기반을 보유하고 있는 지역인 만큼 말산업이 더욱 발전할 수 있도록 현장의 목소리를 지속적으로 살펴보겠다”고 덧붙였다.올해로 성년인 20회째를 맞이한 경기도지사배 경주대회는 국산 우수 경주마의 안정적인 생산 기반 조성과 유통 활성화, 말산업 저변 홍보를 목표로 전개되고 있으며, 경기도와 한국마사회가 긴밀히 협력해 추진하는 지자체 대표 말산업 축제로 굳건히 자리매김하고 있다.양승현 리포터