경기도의회 건설교통위, 제11대 의회 마지막 상임위 의정활동 성료…조례안 등 안건 의결

이미지 확대 ▲ 경기도의회 건설교통위원회가 16일 제391회 정례회 제1차 회의를 열고 제11대 의회 마지막 상임위원회 소관 조례안 심사 및 결산안 심의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 제11대 경기도의회 후반기 건설교통위원회 허원 위원장을 비롯한 소속 의원들이 마지막 상임위 의정활동을 마친 후 위원회 회의실에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회가 제11대 의회 임기 내 마지막 상임위원회 공식 회의를 열고, 안건 심사와 결산안 승인 등을 순조롭게 처리하며 지난 의정활동을 뜻깊게 마무리했다.건설교통위원회(위원장 허원)는 16일 열린 제391회 정례회 제1차 회의에서 조례안 4건과 건의안 1건 등 주요 안건을 심사해 의결하고, 2025 회계연도 결산안을 최종 승인했다. 위원회는 그동안 도정 발전을 위해 애쓴 집행기관 관계 공무원들의 노고를 격려하는 한편, 향후에도 도민과 민생 중심의 공정한 정책 결정과 실효성 있는 행정 집행에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.허원 위원장(국민의힘, 이천2)은 “제11대 후반기 임기 동안 도민의 편안한 삶과 편리한 생활을 위해 노력해 준 동료 의원들과 집행기관, 전문위원실의 노고에 감사드린다”며 “새로이 구성되는 제12대 의회도 도민의 대의기관으로서 지방자치 실현을 선도하는 전국 최대 광역지방의회로 자리매김해 줄 것”을 기대했다.제11대 경기도의회 후반기 건설교통위원회에는 허원(국힘, 이천2) 위원장과 문병근(국힘, 수원11)·김동영(민주, 남양주4) 부위원장, 강태형(민주, 안산5)·김성수(민주, 안양1)·박명숙(국힘, 양평1)·박옥분(민주, 수원2)·서성란(국힘, 의왕2)·성복임(민주, 군포4)·안명규(국힘, 파주5)·양운석(민주, 안성1)·이영주(국힘, 양주1)·이홍근(민주, 화성1) 의원이 의정활동을 수행했다.양승현 리포터