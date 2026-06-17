박명숙 경기도의원, 양평군 현안사업 결실 맺도록 경기도 적극 역할 당부

세줄 요약 양평군 하천 정비·도로 사업의 신속 추진 촉구

농촌 교통복지 확대 위한 똑버스 도입 요구

용문역 KTX 정차 검토로 지역 활성화 제안

이미지 확대 ▲ 박명숙 의원이 건설국·교통국 등 관련 부서 통합 결산심사에서 양평군의 주요 현안 인프라 사업의 예산 확보 필요성과 철도·교통 편의 확대를 촉구하며 질의를 이어가고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)이 양평군 지역의 주요 현안 사업들을 신속하게 추진하고, 상대적으로 소외된 농촌 지역의 교통복지를 확대하기 위해 경기도가 책임 있는 자세로 나서줄 것을 강력히 촉구했다.박 의원은 최근 개최된 건설국·건설본부·교통국·철도항만물류국 소관 결산 심사 자리에서 양평군의 하천 정비, 도로 인프라 구축, 맞춤형 교통수단 도입 등 다각적인 지역 발전 방안을 집중적으로 제기했다.우선 건설국 소관 하천 정비 사업과 관련해 “시군 대행 사업으로 추진 중인 하천 정비 사업들이 안전하게 마무리될 수 있도록 철저한 사업 관리가 필요하다”며 “예산 확보와 사업 추진에 만전을 기해 달라”고 당부했다. 이어 흑천 정비 사업의 진행 상황을 짚으며 “사업 추진을 위해 많은 노력을 기울이고 있는 것은 알고 있지만, 조속한 사업 완료를 위해서는 추가 예산 확보가 무엇보다 중요하다”며 “사업이 차질 없이 마무리될 수 있도록 적극적인 예산 확보에 나서야 한다”고 강조했다.지역의 숙원인 교통 인프라 개선에 대한 쓴소리도 이어졌다. 박 의원은 양근대교 건설 사업을 두고 “경기지사 방문 당시 조속한 착공 의지가 밝혀졌음에도 아직 착공이 이뤄지지 않고 있다”며 “사업 지연 사유를 면밀히 검토하고 예산 확보를 통해 조속히 착공할 수 있도록 노력해 달라”고 주문했다. 아울러 강상~강하 도로 사업에 대해서는 “이번 추경에서 사업비 35억 1600만원이 전액 삭감됐지만, 보상 절차만큼은 차질 없이 진행되어야 한다”며 “보상비가 부족할 경우 추가 확보에 나서고, 향후 사업비도 확보해 양평군민과 수도권 주민들이 보다 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 해야 한다”고 의견을 피력했다.안전한 보행 환경 조성에 관한 격려와 당부도 잊지 않았다. 박 의원은 양평대교와 양근대교의 안전 펜스 설치 사업을 언급하며 “지난 2월 현장 점검 이후 절차를 거쳐 드디어 끝 구간부터 설치가 시작됐다”며 “여름이 오기 전에 마무리될 수 있도록 시공 과정에서 안전사고에 각별히 유의하여 차질 없이 진행해 줄 것”을 당부했다.이어 교통국 심사에서는 도심 중심의 교통 정책을 비판하며 농촌 지역의 복지 격차 해소를 요구했다. 그는 “현재 광역교통 정책이 인구가 많은 도심 지역 중심으로 추진되고 있어 농촌 지역 주민들이 상대적으로 소외되고 있다”며 “인구 증가와 고령화가 동시에 진행되고 있는 양평군의 현실을 고려해 ‘똑버스’가 조속히 도입될 수 있도록 양평군과 적극 협의해 달라”고 요청했다.마지막으로 철도항만물류국에는 용문역 KTX 정차 체계 구축을 대안으로 제시했다. 박 의원은 “신규 노선 설치가 아닌 기존 운행 중인 KTX 일부 열차만이라도 용문역에 정차할 수 있도록 검토해야 한다”며 “관광객 유치와 지역 경제 활성화는 물론 수도권 동부 지역 주민들의 철도 이용 편의 향상에도 크게 기여할 것”이라고 전망했다.박 의원은 양평군의 발전을 위한 도의 전향적인 태도 변화를 촉구하며 “그동안 양평군민의 뜻을 담아 지속적으로 건의해 온 사업들이 반드시 결실을 맺기를 바란다”며 “경기도가 책임감을 갖고 예산 확보와 사업 추진에 적극 나서 양평군 현안 해결에 최선을 다해 주길 부탁드린다”고 밝혔다.양승현 리포터