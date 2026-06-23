결혼정보회사 듀오, 소스라이브 통해 고객과 실시간 소통 나선다

세줄 요약 듀오, 소스라이브서 DR 기간형 서비스 소개

쇼호스트·커플매니저 출연, 실시간 질의응답 진행

상담 혜택·경품 이벤트, 인스타·유튜브 공개

이미지 확대 결혼정보회사 듀오 제공

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결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 오는 24일 오후 7시 라이브커머스 플랫폼 ‘소스라이브’를 통해 신상품 출시 기념 특별 방송을 진행한다고 밝혔다.이번 방송은 새롭게 출시한 DR(기간형) 서비스를 알리기 위해 마련됐다. 약 1시간 동안 쇼호스트와 듀오 커플매니저가 함께 출연해 서비스 내용을 소개하고, 기존 상품과의 차이점, 가입 절차, 매칭 운영 방식 등을 설명한다. 실시간 채팅을 통한 질의응답도 함께 진행된다.DR(기간형) 서비스는 일정 기간 동안 다양한 만남의 기회를 제공하는 상품이다. 보다 폭넓은 인연을 원하는 고객 수요를 반영해 기획됐으며, 기존 횟수형 서비스와 함께 고객이 자신의 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 구성됐다.최근 결혼정보서비스 이용 방식이 다양해지면서 상품 구조와 특징을 직접 비교해 보려는 고객들의 관심도 늘고 있는 추세다.방송을 시청하며 상담을 신청한 고객에게는 가입 관련 혜택과 부가 서비스가 제공된다. 댓글과 퀴즈에 참여하면 경품을 받을 수 있는 이벤트도 함께 마련됐다.듀오 관계자는 “효율성과 선택의 폭을 중요하게 여기는 고객이 늘면서 DR(기간형) 서비스를 기획했다”며 “다양한 만남의 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다. 이어 “라이브커머스를 통해 고객들이 서비스 정보를 쉽게 접하고, 실시간으로 궁금한 점을 해소할 수 있도록 했다”고 덧붙였다.방송은 듀오 공식 인스타그램 채널에서 시청할 수 있으며, 종료 후에는 유튜브 채널에서 다시 보기로 확인할 수 있다.양승현 리포터