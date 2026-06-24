김창식 경기도의원, 의회 홍보도 현장 중심으로...초선의원 의정활동 지원 확대 주문

세줄 요약 홍보 예산, 기관 중심에서 현장 중심 전환 주문

도민 소통 강화 위한 의원 활동 홍보 필요 지적

초선의원 초기 정착 지원 확대 방안 제안

이미지 확대 김창식 의원.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회에서 의회 홍보 예산의 패러다임을 기관 중심에서 의원들의 현장 의정활동과 도민 소통 지원 중심으로 전환해야 한다는 목소리가 나왔다. 특히 초기 의정활동에 어려움을 겪는 초선의원들을 위한 실질적인 지원책 마련이 시급하다는 지적이다.경기도의회 농정해양위원회 김창식 부위원장(더불어민주당, 남양주5)은 지난 23일 열린 제391회 정례회 의회사무처 소관 결산 심사에서 홍보 예산의 효율적 집행을 점검하며 이같이 밝혔다.이날 심사에서 김 부위원장은 의회사무처의 홍보 예산 운용 현황을 정밀하게 짚어보며 운용 방향의 변화를 촉구했다. 그는 “지방의원의 의정활동은 회의실 안보다 도민들이 삶을 영위하는 생생한 현장에서 이뤄지는 경우가 훨씬 많다”며 “따라서 의회 홍보의 목적 역시 단순한 기관 홍보에 머무를 것이 아니라, 의원들이 발로 뛰는 의정활동이 도민들에게 투명하고 신속하게 전달되는 데 초점을 맞춰야 한다”고 강조했다.특히 김 부위원장은 타 지자체의 선진 사례를 제시하며 대안을 요구했다. 그는 서울시의회의 ‘당선인 명함 지원’ 제도를 구체적인 예시로 들며 “초선의원들이 임기 초기 지역 주민들과 원활하게 소통하며 안정적으로 의정활동을 시작할 수 있도록 돕는 실질적인 행정적·재정적 지원이 필요하다”고 제안했다.이어 “의회 홍보의 궁극적인 목적은 기관의 이름만을 알리는 것이 아니라, 도민의 대변인인 의원들의 활동을 제대로 전달하는 것”이라고 거듭 강조하며 “특히 초선의원들이 의정활동 초기부터 지역 주민들과 장벽 없이 소통할 수 있도록 의회사무처 차원에서 적극적인 지원 확대 방안을 검토해 달라”고 당부했다.한편 김 부위원장은 평소에도 ‘현장에 답이 있다’는 철학 아래 주민 의견을 도정에 반영하기 위해 소통 행보를 이어온 인물로 평가받는다. 그는 교통, 교육, 생활환경 등 주민들의 일상과 직결된 민생 현안을 중심으로 현장을 직접 방문해 주민들의 생생한 목소리를 청취하고 정책적 해결 방안을 모색하는 등 생활밀착형 의정활동에 앞장서고 있다.양승현 리포터