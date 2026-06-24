김선영 경기도의원, 결산 예비심사 없는 예결위 심사, 의회 심의 기능 약화 우려
수정 2026-06-24 16:52
입력 2026-06-24 16:52
UNMASK: 기사 반응 MBTI
당신이 읽은 기사에 대한 반응을 추적하여 무의식 속의 MBTI를 찾아줍니다.
이 테스트는 뉴스 소비 패턴과 감정적 피드백을
AI 알고리즘으로 분석합니다.
AI 알고리즘으로 분석합니다.
MBTI 분석 시작
UNMASK: 기사 반응 MBTI
STEP 01. 당신이 알고 있는 자신의 MBTI를 선택해주세요.
- ENFJ
- ENFP
- ENTJ
- ENTP
- ESFJ
- ESFP
- ESTJ
- ESTP
- INFJ
- INFP
- INTJ
- INTP
- ISFJ
- ISFP
- ISTJ
- ISTP
MBTI 질문 시작
UNMASK: 기사 반응 MBTI
QUESTION.
1 / 8
12%
한국 축구대표팀의 2연속 패배에 대한 뉴스를 읽고 나서 당신은 축구에 대한 흥미를 잃었나요?
-
매우 그렇다5
-
그렇다4
-
보통이다3
-
아니다2
-
전혀 아니다1
UNMASK: 기사 반응 MBTI
STEP 02. ANALYSIS COMPLETE
E (외향)
50%
N (직관)
75%
F (감정)
66%
P (인식)
50%
입력한 MBTIVS
ISFJ
AI 분석 결과
ENFP
X. "팩트가 당신의 숨겨진 페르소나를 깨웠습니다."
평소와 다른 결과가 나온 건 오류가 아닙니다. 특정 주제 앞에서 당신의 뇌는 평소보다 훨씬 더 분석된 성향답게 반응하고 있습니다. 뉴스를 대하는 당신의 진짜 본능을 확인해 보세요.
O. "당신의 자아는 어떤 순간에도 흔들림이 없군요."
분석 엔진이 도출한 결괏값이 입력하신 정보와 완벽히 일치합니다. 당신은 본인의 성향을 명확히 인지하고 있을 뿐만 아니라, 뉴스 데이터를 처리할 때도 그 신념을 행동으로 옮기는 매우 객관적인 분석가입니다.
테스트 다시하기
DEEP SCAN: 정밀 분석 시작
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