문승호 경기도의원, 판교 제2테크노밸리 교통개선 후속 점검 나서

세줄 요약 판교 제2·3테크노밸리 교통난 후속 점검

성남시 단기 대책, LH 중장기 계획 보고

문승호 의원, 실질 개선과 협력 강조

이미지 확대 ▲ 문승호 의원이 ‘2026년 판교 제2TV Meet-Up Day’에서 입주기업 관계자 및 유관기관 실무자들을 대상으로 판교 일대 교통여건 개선의 시급성과 기관 간 협력의 중요성을 강조하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)이 판교 제2테크노밸리 입주 기업과 근로자들의 정주 여건을 저해하는 교통 불편 문제를 해결하기 위해 관계기관과의 후속 점검에 나섰다.문 의원은 지난 25일 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터에서 개최된 ‘2026년 판교 제2TV Meet-Up Day’ 행사에 참석해 유관기관별 교통 개선 대책 추진 상황을 면밀히 점검했다.그동안 그는 판교 제2·3테크노밸리 일대의 극심한 교통난에 대해 지속적으로 문제를 제기해 왔다. 특히 도의회 5분 자유발언을 통해 선제적인 교통 인프라 확충을 촉구했으며, 올해 1월에는 경기도, 성남시, 경기주택도시공사(GH), 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관 실무자들을 한자리에 모아 간담회를 주도하는 등 실효성 있는 대안 마련에 앞장서 왔다.이번 행사는 지난 1월 간담회에서 논의된 대책들이 현장에서 어떻게 반영되고 있는지 성남시와 LH 등 관계기관의 후속 조치 이행 현황을 공유하고, 현장의 생생한 목소리를 수렴하기 위해 마련됐다. 이 자리에는 문 의원을 비롯해 강상태, 이군수 성남시의원과 장일남 성남시의원 당선인, 경기도 첨단모빌리티산업과장, GH 균형발전본부장, 성남시 및 LH 관계자 등이 대거 참석해 깊이 있는 논의를 이어갔다.이날 성남시는 단기 대책으로 신호 체계 최적화, 불법 주정차 집중 단속, 주요 교차로 신호 운영 효율화, 좌회전 대기 차로 연장 등 현재 시행 중인 대책을 설명했다. 이와 함께 단지 내부 버스 노선 확충 성과와 더불어 향후 EX-HUB(고속도로 환승정류장) 설치에 발맞춘 광역버스와 내부 대중교통망 간의 유기적인 환승 연계 방안을 보고했다.이어 중장기 대책을 맡은 LH는 달래내로 확장 공사, 제2경인고속도로 연결 도로 및 서판교 연결 도로 신설, EX-HUB 조성 계획을 발표했다. LH 관계자는 핵심 환승 거점이 될 EX-HUB를 오는 2027년 하반기 준공 목표로 추진 중이며, 도로망 확장을 통해 판교 제2·3테크노밸리로의 접근성을 대폭 향상하겠다고 밝혔다.문 의원은 “판교 제2테크노밸리는 경기도 미래 산업과 스타트업 생태계의 핵심 거점인 만큼, 교통 불편이 기업 활동과 근로자 정주 여건의 제약으로 이어져서는 안 된다”고 목소리를 높였다.이어 “지난 간담회에서도 확인했듯이 판교 제2·3테크노밸리 교통 문제는 경기도, 성남시, GH, LH 등 관계기관의 지속적인 협력이 필요한 사안”이라며 “추진 상황을 공유하고 현장의 의견을 반영해 실질적인 개선으로 이어가야 한다”고 피력했다.또한 “입주 기업과 근로자가 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 경기도의회 차원에서도 계속 관심을 갖고 살피겠다”고 다짐했다.한편, 이날 행사에서는 유관기관의 교통 대책 발표 외에도 KETI, KT, HK이노엔, 스테이션-K 등 역내 입주 기업들의 창업 육성 및 협력 사업 소개와 참석 기관 간의 다각적인 네트워킹 시간이 함께 진행됐다.양승현 리포터