변재석 경기도의원, 원흥도래울로 자전거도로 재포장공사 추진상황 점검

세줄 요약 원흥도래울로 자전거도로 재포장공사 추진 점검

특별교부세 재원으로 노후 노면 정비 계획

학생 통학로 안전·주민 편의 개선 기대

이미지 확대 ▲ 변재석 의원이 고양시 덕양구청 관계 공무원 및 설계담당자와 함께 원흥도래울로 자전거도로 재포장공사 설계 도면을 살펴보며 추진 상황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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고양시 덕양구 주민들의 주요 생활 기반이자 학생들의 통학로로 활용되는 원흥도래울로 일대 자전거도로가 보다 안전하고 쾌적한 공간으로 탈바꿈할 전망이다.경기도의회 교육행정위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양1)은 지난 25일 도의회 고양상담소에서 고양시 덕양구청 안전건설과 관계 공무원 및 설계담당자들과 업무 협의를 갖고, ‘원흥도래울로 자전거도로 재포장공사’의 진행 상황을 면밀히 점검하며 원활한 사업 추진 방안을 조율했다.이번 협의회는 올해 김성회 국회의원이 확보한 정부 특별교부세를 재원으로 진행되는 재포장공사의 구체적인 공정 현황을 파악하고 향후 일정을 조율하기 위해 마련됐다. 앞서 변 의원은 김 의원과 직접 사업 대상 현장을 방문해 노후화된 자전거도로의 실태와 정비 필요성을 사전 확인한 바 있다.이날 회의에서 덕양구청 관계자들은 노후 자전거도로의 재포장을 통해 이용자의 안전성을 높이고 쾌적한 보행 및 주행 환경을 조성하기 위한 세부 계획을 설명했다. 이어 참석자들은 공사 진행 과정에서 야기될 수 있는 주민들의 통행 불편을 최소화하는 방안과 예산 집행의 효율성을 극대화하는 방향에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.특히 해당 구간은 일반 시민의 자전거 이용률이 높을 뿐만 아니라 인근 학교 학생들의 주요 통학로로 기능하고 있어, 안전사고 예방을 위해 착공 및 준공을 조속히 추진해야 한다는 데 뜻을 모았다.변 의원은 “자전거도로는 시민들의 일상과 밀접한 생활기반시설인 만큼 안전성과 이용 편의성을 최우선으로 고려해야 한다”며 “확보한 특별교부세가 시민들이 체감하는 성과로 이어질 수 있도록 관계 부서와 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.한편, 국비 특별교부세를 전액 활용해 추진되는 원흥도래울로 자전거도로 재포장공사는 파손되고 굴곡진 노면을 대대적으로 정비함으로써 지역 주민들의 이동 편의를 증진하고 자전거 이용 활성화에 크게 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.양승현 리포터