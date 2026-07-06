김일중.김인영 경기도의원, 도민과 함께하는 제12대 의정활동 시작

세줄 요약 제12대 의정활동 시작, 현장 중심 선언

여야 초월한 이천 지역 협력 의지 표명

이천상담소 상시 소통 창구 활용 계획

이미지 확대 ▲ 김인영 의원(왼쪽)과 김일중 의원(오른쪽)이 경기도의회 이천상담소에서 제12대 의정활동 시작을 알리며 초당적 협력을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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제12대 경기도의회 임기를 시작한 김일중 의원(국민의힘·이천1)과 김인영 의원(더불어민주당·이천2)이 여야를 넘어선 초당적 협력과 현장 중심의 의정을 선언했다.두 의원은 지난 3일 경기도의회 이천상담소에서 만나 지역 발전과 도민 행복을 위한 본격적인 의정활동의 출발을 알렸다.이날 두 의원은 “제12대 경기도의회 의정활동을 시작하며 무엇보다 도민의 목소리를 최우선으로 듣는 현장 중심의 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 포부를 밝혔다.이어 “도민들의 소중한 선택으로 경기도의회 의원이라는 막중한 책무를 맡게 된 데 깊이 감사드린다”며 “도민의 대표라는 책임감을 항상 가슴에 새기고 작은 목소리 하나까지 귀 기울이며 도민의 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.특히 지역구 현안 해결을 위한 협치 의지를 강조했다. 소속 정당은 다르지만 이천시의 지속 가능한 성장과 주민 복리 증진을 위해 상호 존중을 바탕으로 원팀으로서 힘을 모으겠다는 구상이다.두 의원은 “정당은 다르지만 지역 발전 앞에는 여야가 따로 있을 수 없다”며 “이천시의 지속 가능한 발전과 시민의 행복을 위해 상호 존중과 협력을 바탕으로 함께 힘을 모아가겠다”고 뜻을 모았다.마지막으로 “앞으로도 가장 먼저 현장을 찾고 도민과 시민의 의견을 정책에 적극 반영하는 성실한 의정활동으로 신뢰에 보답하겠다”며 “초심을 잃지 않고 언제나 낮은 자세로 도민과 함께하는 경기도의원이 되겠다”고 각오를 다졌다.향후 이들은 이천시청 1층에 마련된 경기도의회 이천상담소를 상시 소통 창구로 삼아 민원 해결과 정책 건의 사항 수렴에 나설 계획이다.한편 김일중 의원은 제7대 이천시의회 의원과 제11대 경기도의회 의원을 지냈으며, 김인영 의원은 제5대 이천시의회 의장과 제10대 경기도의회 농정해양위원장을 역임한 바 있다.경기도의회 지역상담소는 주민들의 입법·정책 관련 건의 사항과 생활 불편 사항 등을 청취하고 관계 부서와 협의하는 소통 창구 역할을 하고 있다. 경기도의회 이천상담소(☎ 031-644-2543)는 이천시청 1층에 위치해 있으며, 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.양승현 리포터