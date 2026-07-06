이주현 경기도의원, 안성시 의용소방대연합회 현장 목소리 청취

세줄 요약 안성 의용소방대 현장 애로 청취

직무 역량 강화·행정 지원 논의

지역 안전망 구축 방안 모색

이미지 확대 ▲ 이주현 의원이 경기도의회 안성상담소에서 안성시 의용소방대연합회 관계자들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 경청하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 이주현 의원(더불어민주당·안성1)이 안성 지역 의용소방대 관계자들과 만나 직무 역량 강화와 안전망 구축을 위한 실질적인 지원 방안 모색에 나섰다.이 의원은 지난 7월 2일 경기도의회 안성상담소에서 안성시 의용소방대연합회 관계자들과 간담회를 개최하고, 지역 의용소방대의 효율적인 운영과 발전을 위한 심도 있는 논의를 진행했다.이날 정담회에서는 의용소방대 직무 역량과 지역사회 안전망 강화를 위한 지원 방안 등이 중점적으로 논의됐다.참석한 의용소방대연합회 관계자는 의용소방대 현황에 대해 간략히 설명하고, 각종 활동을 수행하는 과정에서 겪는 어려움을 전달하며 행정적 지원의 필요성을 건의했다.이에 이 의원은 “의용소방대는 지역 주민의 생명과 재산을 지키는 든든한 안전 파트너이자 재난 대응의 최일선에서 묵묵히 헌신하고 있는 중요한 역할”이라며 “현장의 목소리를 적극 반영해 의용소방대가 보다 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 경기도의회 안성상담소(안성시 비룡5길 30, 한경대 산학협력관 416호 ☎ 031-673-5220)는 지역구 도의원과 직접 만나 주민의 각종 민원 상담부터 지역 발전을 위한 다양한 논의를 할 수 있는 곳으로 평일 10시에서 18시까지 운영한다.양승현 리포터