경기도의회, 제12대 전반기 의장에 남종섭 의원 선출...부의장에 고은정·김미숙 의원 당선

세줄 요약 남종섭 의원, 전반기 의장 선출

고은정·김미숙 의원, 부의장 당선

무기명 전자투표로 의장단 구성 완료

이미지 확대 제12대 경기도의회 전반기 의장단 선출 본회의 전경 ▲ 제12대 의회 출범 이래 첫 회기인 ‘제392회 임시회’ 제1차 본회의가 도의회 본회의장에서 열리고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 제12대 경기도의회 전반기 의장으로 선출된 남종섭 의원이 당선 인사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 제12대 경기도의회 전반기 제1부의장에 선출된 고은정 의원이 당선 인사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 제12대 경기도의회 전반기 제2부의장에 선출된 김미숙 의원이 당선 인사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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제12대 경기도의회 전반기를 이끌어갈 신임 의장단이 공식 출범했다. 의장에는 4선 중진인 남종섭 의원이 선출됐으며, 부의장에는 고은정 의원과 김미숙 의원이 각각 당선되며 전반기 의장단 구성을 마쳤다.경기도의회는 7일 도의회 본회의장에서 제12대 의회 개원 이후 첫 회기인 ‘제392회 임시회’ 제1차 본회의를 열고 무기명 전자투표를 통해 의장 및 부의장 선거를 진행했다.가장 먼저 치러진 의장 선거에서는 남종섭 의원(더민주, 용인3)이 단독 입후보해 재석 의원 167명 중 찬성 165표, 반대 2표의 압도적인 지지를 얻으며 전반기 의장직에 올랐다.이어진 부의장 선거에서 제1부의장 후보로 단독 출마한 고은정 의원(더민주, 고양10)은 재석 의원 167명 중 찬성 165표, 반대 2표를 확보하며 당선을 확정 지었다. 여야 양자 대결 경선으로 관심을 모은 제2부의장 선거에서는 김미숙 의원(더민주, 군포3)이 금종례 의원(국민의힘, 비례)을 상대로 재석 의원 167명 중 142표를 획득해 최종 당선의 영예를 안았다.남종섭 신임 의장은 당선 인사에서 “경기도가 마주한 문제는 대한민국이 함께 풀어야 할 시대적 과제이며 경기도의회가 만드는 해법이 곧 대한민국 지방의회의 기준이 된다”라며 “전국 시·도의회와 강력하게 연대해 지방의회의 독립성과 책임성을 높일 ‘지방의회법 제정’을 반드시 관철하고, 모든 시스템을 의원님들의 의정활동을 뒷받침하는 데 집중해 확실한 조력자가 되겠다”라고 포부를 밝혔다.이어 “제12대 의회의 성공은 열린 소통과 단단한 협치가 뒷받침될 때 완성된다”라며 “어느 한 정당의 의장이 아니라 167명 의원 모두의 의장이 되어 다수당은 포용하고 소수당은 존중하는 문화를 만들겠으며, 전반기 2년이 마무리되는 날 의장 개인의 이름보다 의회의 성과가 도민의 기억에 먼저 남도록 열정을 쏟아붓겠다”라고 강조했다.고은정 제1부의장은 “의장단이 하나가 되어 의회를 안정적으로 운영하고, 초선부터 다선까지 누구도 소외되지 않는 의회를 만들겠다”라며 “소통은 따뜻하게, 실력은 확실하게 하여 민생을 가장 먼저 생각하는 ‘의회다운 의회’로 보답하겠다”라고 전했다.김미숙 제2부의장은 “앞에서 이끌기보다 곁에서 함께 걷고 뒤에서 힘이 되는, 모두의 부의장이 되겠다”라면서 “동료 의원들께 지칠 때 힘이 되는 ‘종합 비타민’ 같은 존재가 되어 오직 도민의 행복을 위해 한마음으로 나아가겠다”라고 다짐했다.한편, ‘지방자치법 제57조’에 따르면 지방의원 선거 후 처음 선출하는 의장·부의장 선거는 최초 집회일에 무기명 투표로 실시되며 임기는 2년이다. 당선자는 ‘경기도의회 회의규칙 제9조’에 따라 재적 의원 과반수 출석과 출석 의원 과반수의 득표를 얻어야 하며, 과반수 득표자가 없을 경우 2차 투표를 거쳐 최고 득표자와 차점자 간의 결선투표로 최종 당선자를 가리게 된다.양승현 리포터