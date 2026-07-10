최민 경기도의원, 광명7구역 공공재개발 현안 정담회 주재… 주민 재산권 보호와 속도감 있는 사업 추진 촉구

세줄 요약 광명7구역 공공재개발 현안 점검 정담회 개최

주민 재산권 보호와 사업 속도 확보 강조

경기도의회·GH·광명시 협력체계 구축 주문

이미지 확대 최민 의원이 9일 경기도의회에서 간담회를 열고 경기주택도시공사 및 광명시청 관계자들과 ‘광명7구역 공공재개발사업 사업 추진 현안’을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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최민 경기도의원(더불어민주당, 광명2)이 광명7구역 공공재개발사업의 원활한 추진과 주민 권익 보호를 위해 관계 기관과의 조율에 나섰다.최 의원은 지난 9일 경기도의회 의원실에서 경기주택도시공사(GH) 및 광명시청 관계자들과 함께 ‘광명7구역 공공재개발사업 추진 현안 점검 정담회’를 개최했다. 이번 정담회는 최근 정비사업 과정에서 발생한 이해관계자 간의 이견을 조율하고, 안정적인 사업 기반을 구축하기 위한 공공의 역할을 모색하고자 마련됐다.이날 정담회에서 최 의원은 공공재개발 과정의 내부 쟁점 사항들을 짚으며, 1,900여 세대에 이르는 지역 주민들의 재산권 보호가 최우선 과제임을 강조했다. 그는 “현장의 여러 쟁점은 객관적이고 면밀하게 검토하되, 재개발 사업 자체는 주민들의 염원에 부응해 차질 없이 추진되어야 한다”고 밝혔다.이어 사업을 정상 궤도에 올리기 위해 경기도의회와 GH, 광명시가 긴밀히 협력해 능동적인 행정 지원체계를 구축해 줄 것을 당부했다. 특히 전문가 그룹의 검토를 바탕으로 명확한 가이드라인을 수립함으로써 사업의 대외적 신뢰도를 높이고 불필요한 오해를 불식시켜야 한다고 제안했다.최 의원은 “공공재개발은 지역 주민들이 공공기관의 전문성과 공정성을 신뢰하고 추진하는 중차대한 사업”이라며 “주민들의 정당한 권익을 지키고 이주 및 분양 단계로 신속히 진입하기 위해서는 경기도의회와 광명시, GH의 지속적인 관리가 필수적”이라고 설명했다.마지막으로 그는 광명시와 GH에 현장 소통 창구를 확대하고 유기적인 협조 체계를 가동해 주민들이 안심할 수 있는 제도적 보완책을 조속히 마련해 달라고 주문했다.양승현 리포터