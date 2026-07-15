변재석 경기도의원, 신원고 학급 증설 방안 논의…경기도교육청 “적극 검토”

세줄 요약 신원고 2027학년도 학급 증설 논의

신원중 졸업생 증가에 11학급 요구

원거리 통학·배정 불균형 개선 촉구

이미지 확대 ▲ 변재석 의원이 15일 의원실에서 경기도교육청 학교설립과 고등학교배치담당자와 함께 신원고등학교의 2027학년도 학급 증설 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 참고지도. 신원 생활권 중등학교 배치 및 통학 여건. (경기도의회 제공)

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경기도의회 변재석 의원(더불어민주당, 고양2)이 지역구 내 교육 환경 개선과 학생들의 원거리 통학난 해소를 위해 신원고등학교의 학급 증설 및 고교 배정 제도 개선 마련에 적극 행보를 보이고 있다.변 의원은 지난 15일 도의회 의원실에서 경기도교육청 학교설립과 고등학교배치담당 관계자들과 긴급 회의를 열고, 오는 2027학년도 신원고 학급 증설 추진 방안을 집중적으로 논의했다. 이번 회의는 향후 신원중학교 졸업생 증가에 따른 신원고의 학생 수용 여건을 미리 점검하는 한편, 신원·지축 생활권 학생들의 장거리 통학 부담을 덜어줄 실질적인 대안을 모색하고자 마련됐다.이날 경기도교육청 측은 신원고의 2027학년도 학급 편성 규모를 당초 계획안대로 10학급으로 고려하고 있다고 설명했다. 이에 대해 변 의원은 내년도 신원중 졸업생 수가 올해보다 최소 50명 이상 늘어날 것으로 예상되는 데다 신원고 역시 유휴 교실 확보 등 학급 증가에 대비하고 있는 만큼, 선제적으로 11학급을 편성해야 한다고 거듭 촉구했다.변 의원은 “신원고 학급 수가 현재 계획대로 유지되면 늘어난 신원중 졸업생 가운데 상당수가 생활권에서 멀리 떨어진 학교에 배정될 수 있다”며 “학교 차원의 학생 수용 여건과 의지가 충분한 만큼 입학생 증가 규모를 학급 편성 계획에 적극적으로 반영해야 한다”고 강조했다.이와 관련해 경기도교육청 학교설립과 고교배치담당 관계자는 “신원중 졸업생 증가 추이와 학부모들의 지속적인 요구, 그리고 고양시 덕양구 일대의 교육 여건 등을 종합적으로 고려해 적극적으로 검토하겠다”고 답변했다.나아가 변 의원은 현행 고등학교 배정 방식의 맹점을 조목조목 짚으며 시스템 개선의 필요성을 역설했다. 현행 1·2단계 고교 배정 과정에서 덕양구 지역 학생 중 일부가 강제로 일산 지역 학교로 배치되면서 지역 간 불균형이 초래되고 있으며, 이로 인해 신원·지축 지구 학생들이 대중교통으로 왕복 수 시간이 소요되는 원거리 학교로 통학하는 큰 불편을 겪고 있다는 지적이다.변 의원은 “학생의 학교 선택권을 존중하면서도 거주지와 학교 간 거리, 실제 대중교통 이용 시간과 생활권을 배정 과정에서 더욱 세밀하게 살펴야 한다”며 “경기도교육청 학교설립과(고교배치담당)와 중등교육과(고교입학담당)가 고교 정원과 배정 실태를 함께 검토해 덕양구 학생들의 통학 부담과 지역 간 학생 배치 불균형을 줄일 방안을 마련해 달라”고 주문했다.이어 변 의원은 “가까운 시일 내에 신원고 11학급 편성이 이루어질 수 있도록 교육청의 관리 상황을 지속적으로 점검하겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터