김태희 경기도의원, 경기도의회 더불어민주당 정책위원장·도시환경위원회·운영위원회 위원 선임

세줄 요약 정책위원장 선임, 교섭단체 정책 총괄

도시환경·운영위원회 동시 배정

민생 정책 발굴과 의회 운영 강화

이미지 확대 ▲제12대 경기도의회 더불어민주당 의원 총회에서 김태희 의원이 임명장을 수여받은 후 기념 촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)이 제12대 경기도의회 전반기 더불어민주당 정책위원장으로 선임된 동시에 도시환경위원회와 의회운영위원회 위원으로 각각 배정되며 본격적인 의정 행보에 나섰다.이번 선임에 따라 김태희 의원은 더불어민주당의 교섭단체 정책 사령탑으로서 주요 정책 수립과 현안 대응을 총괄하게 됐다. 아울러 민생 중심의 신규 정책 발굴과 핵심 입법 과제 추진 등 교섭단체의 정책 전반을 조율하는 중책을 맡았다.이와 함께 소관 상임위원회 활동도 병행한다. 도시환경위원회 위원으로서 도민의 주거복지 향상과 지속가능한 도시·환경 분야의 대안을 모색하고, 의회운영위원회 위원직을 통해 효율적인 의회 운영 체계 구축과 의원들의 의정 역량 강화 방안 마련에도 기여할 방침이다.특히 김태희 의원은 지난 제11대 경기도의회 후반기 당시 도시환경위원회 부위원장을 역임하며 쌓아 올린 풍부한 전반의 의정 경험과 전문성을 바탕으로, 이번 제12대 전반기 임기 동안에도 현장 중심의 실효성 있는 도민 체감형 의정활동을 이어갈 것으로 기대를 모으고 있다.김태희 의원은 “더불어민주당 정책위원장과 도시환경위원회, 의회운영위원회에서 맡은 역할을 충실히 수행하며 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”며 “민생 현안에 대한 실효성 있는 정책을 마련하고, 도민의 다양한 목소리가 의정에 충실히 반영될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 현장 중심의 의정활동을 바탕으로 도민의 기대와 신뢰에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.한편, 김태희 의원은 지난 제11대 경기도의회에서 경제노동위원회 위원과 도시환경위원회 부위원장, 운영위원회, 예산정책위원회, 의정정책추진단, 결산검사위원회, 조례시행추진관리단, 의정홍보위원회, 연구활동지원심의위원회 위원 및 더불어민주당 청년지원단장 등을 지내며 다방면에서 왕성한 활동을 펼친 바 있다.양승현 리포터