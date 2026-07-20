김철환 경기도의원, 건설교통위원회 부위원장 선임, 업무보고로 의정활동 전격 개시

세줄 요약 건설교통위원회 부위원장 선임

김포·경기도 출퇴근 교통난 해소 강조

도민 안전 중심 교통환경 구축 다짐

이미지 확대 ▲ 경기도의회 건설교통위원회 부위원장으로 선임된 김철환 의원이 상임위 회의에서 도내 대중교통 현안 해소와 안전한 출퇴근길 조성을 강조하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 김철환 의원(더불어민주당, 김포4)이 전반기 상임위원회 부위원장으로 선임되며 안전하고 편리한 도민 출퇴근길 조성을 위한 의정 활동에 본격 돌입했다.경기도의회 건설교통위원회는 20일 상임위원회 회의를 열고 김철환 의원을 부위원장으로 선출했다고 밝혔다. 김철환 부위원장은 선임 직후 가진 인사말을 통해 지역구인 김포를 비롯한 경기도 전역의 대중교통 및 출퇴근난을 언급하며 도민 중심의 교통 환경을 구축해야 할 필요성을 강하게 피력했다.김철환 부위원장은 “김포는 교통 문제와 관련해 안전성에 대한 위험 지적과 우려가 지속적으로 제시되고 있는 지역이다”라며, “경기도가 도민들에게 약속한 ‘30분대 출퇴근’이라는 막중한 책임을 완수하고, 경기도민들이 매일 안전하게 출퇴근할 수 있도록 의회가 경기도 집행부와 적극적으로 함께하겠다”라고 각오를 전했다.이어 상임위원회 소속 동료 의원들을 향해서도 유기적인 협동과 아낌없는 관심을 당부했다. 김 부위원장은 “건설교통위원회에 함께 계신 위원님들께서도 각 지역의 출퇴근 현안에 대해 적극적으로 관심을 가져 주시길 바란다”라며, “경기도의회와 경기도가 같은 생각과 자세로 오직 도민만을 먼저 생각하며 의정 활동에 임하겠다”라고 강조했다.그동안 김철환 부위원장은 김포 지역을 포함해 도내 전역의 교통 혼잡을 해소하고 촘촘한 안전 대책을 수립하기 위해 민생 현장의 목소리를 다각도로 경청해 왔다. 이번 부위원장 선임을 기점으로 김포시의 시급한 교통난 완화는 물론, 경기도의 사통팔달 교통망 확충과 출퇴근길 안전성 확보 작업이 한층 탄력을 받을 것으로 전망된다.마지막으로 김 부위원장은 “동료 의원님들과 도민 여러분의 많은 성원과 격려를 부탁드린다”라며 상임위 지도부로서의 책임 있는 행보를 다짐했다.양승현 리포터