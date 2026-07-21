이혜원 경기도의원, 도시환경위원회 부위원장 선임…첫 업무보고서 주거복지 제도 개선 주문

세줄 요약 도시환경위원회 부위원장 선임 및 활동 시작

첫 업무보고서 주거복지 제도 개선 주문

전세임대 취소 문제와 조례 개정 필요 제기

이미지 확대 ▲경기도의회 도시환경위원회 이혜원 부위원장이 도시주택실 업무보고에서 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 이혜원 의원(국민의힘, 양평2)이 제12대 경기도의회 전반기 도시환경위원회 부위원장으로 선임되며 본격적인 상임위 활동에 나섰다.이혜원 부위원장은 선임 소감에 대해 “도시환경위원회 부위원장이라는 중책을 맡겨 주신 동료 의원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “보내 주신 신뢰를 무거운 책임으로 받아들이고 위원들과 적극적으로 소통하며 위원회가 도민의 신뢰를 받는 상임위원회로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소회를 밝혔다.특히 이 부위원장은 여대야소 구도로 출발한 제12대 경기도의회에서 야당 부위원장으로서 집행부를 철저히 견제·감시하는 동시에, 도민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 정책 대안을 제시하는 균형 잡힌 의정 활동을 펼치겠다는 방침을 분명히 했다.부위원장 선임 후 첫 공식 의정 활동으로 진행된 도시주택실 업무 보고에서 이 부위원장은 주거 복지 제도 개선을 강력히 요구했다. 주요 질의 사항으로 ▲전세 임대 주택 대상자로 선정된 후 기한 내 입주 주택을 구하지 못해 선정이 취소되는 구조적 문제 개선 ▲주거 약자 범위 확대 및 주거 이전 대책 수립 근거를 마련하기 위한 「경기도 주거기본 조례」 개정의 필요성 등을 집중 제기했다.이혜원 부위원장은 “부위원장은 권한보다 책임이 큰 자리라고 생각한다”며 “다양한 의견을 조율하고 위원회가 합리적이고 생산적으로 운영될 수 있도록 맡은 역할을 충실히 수행하겠다”고 강조했다.이어 “도시ㆍ주거ㆍ환경 정책은 도민의 삶의 질과 직결되는 만큼 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고 필요한 정책은 당을 넘어 협력하며 도민이 체감하는 성과로 신뢰에 보답하겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터