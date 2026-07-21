임창열 경기도의원, 제12대 전반기 도시환경위원회 부위원장 선임

세줄 요약 임창열, 도시환경위원회 부위원장 선임

위원회 운영 지원과 소통 강화 의지

도민 주거 안정·환경 개선 정책 추진

이미지 확대 ▲경기도의회 도시환경위원회 임창열 부위원장이 회의에서 발언을 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 임창열 의원(더불어민주당, 구리 2)이 제12대 경기도의회 전반기 도시환경위원회 부위원장으로 선임되며 공식 활동에 나섰다.임창열 부위원장은 앞으로 위원회의 원활한 운영을 지원하고, 위원 간 소통과 협력을 바탕으로 도민의 주거 안정과 도시환경 개선을 위한 정책 논의 및 현안 해결에 적극적으로 앞장설 계획이다. 또한 도민의 다양한 목소리가 상임위 활동에 충실히 반영되도록 경기도민과 위원회를 잇는 교두보 역할을 수행하게 된다.임 부위원장은 선임 소감에 대해 “부위원장이라는 중책을 맡겨 주신 동료 의원 여러분께 감사드린다”며 “위원님들과 긴밀히 소통하고 협력해 원활한 위원회 운영과 내실 있는 의정 활동이 이루어질 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.이어 “도민들이 체감할 수 있는 경기도의 주거 대책 마련을 위해 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고, 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 책임 있는 의정 활동을 이어 가겠다”고 강조했다.한편, 경기도의회 도시환경위원회는 위원장을 포함해 총 13명의 위원으로 구성돼 있으며, 도시주택·도시개발·기후환경에너지 등 경기도의 도시 및 환경 정책 전반을 소관한다.양승현 리포터