장경임 경기도의원, 오포중학교 통학안전 점검… 학생 안전이 최우선

세줄 요약 오포중학교 통학로 안전 실태 점검

개교 지연 속 임시수업과 보행 불안 지적

단설유치원 신설, 수요 분석 선행 주문

이미지 확대 ▲20일 열린 경기도의회 교육행정위원회 업무보고에서 장경임 의원이 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 장경임 의원(더불어민주당, 비례)이 오포중학교의 개교 전 완벽한 통학 인프라 구축과 저출생 여건을 반영한 유치원 신설 대책 마련을 주문했다.장경임 의원은 20일 열린 제392회 임시회 교육행정위원회 업무보고에 참석해 광주 오포중학교 통학로 안전 실태와 2027년 개교 예정인 단설유치원 신설 계획의 타당성을 다각도로 점검했다.장 의원은 최근 오포중학교 현장을 직접 조사한 결과를 언급하며 “학교 개교가 지연되면서 학생들이 현재 오포고등학교에서 임시로 수업을 받고 있다”며 “오는 9월 개교를 앞두고 있지만 학교 주변에 안전한 보행로와 인도가 제대로 확보되지 않아 학부모들의 우려가 매우 크다”고 짚었다.이어 “학교를 신설하는 것은 건물을 짓는 것으로 끝나는 것이 아니라 학생들이 안전하게 등하교할 수 있는 통학 환경까지 함께 갖춰져야 한다”며 “학교 주변 도로와 인도 등 기반 시설이 충분히 마련되지 않은 상태에서 학생들이 통학하는 일이 발생해서는 안 된다”고 목소리를 높였다.또한 장 의원은 학령 인구 감소세를 반영한 유아 교육 시설의 효율적인 배치안 마련을 촉구했다. 장 의원은 “최근 병설유치원과 사립유치원은 물론 어린이집까지 원아 감소가 이어지고 있는 만큼 단설유치원 신설에 앞서 주변 교육 시설의 운영 현황과 지역별 유아 수요를 면밀히 분석해야 한다”며 “시설 확충도 중요하지만 변화하는 교육 환경과 학령 인구 감소를 충분히 반영한 계획이 우선되어야 한다”고 밝혔다.끝으로 장경임 의원은 “교육 시설은 단순히 신설하는 것이 목적이 아니라 학생과 학부모가 안심할 수 있는 교육 환경을 만드는 것이 가장 중요하다”며 “학교는 안전하게 다닐 수 있어야 하고, 교육 시설 역시 지역 여건과 학생 수 변화를 충분히 반영해 계획적으로 추진되어야 한다”고 질의를 마무리했다.양승현 리포터