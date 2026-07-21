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장윤정 경기도의원, 경제노동위원회 부위원장으로 선임, 첫 업무보고부터 민생 현안 해결 박차

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수정 2026-07-21 16:26
입력 2026-07-21 16:26
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▲경기도의회 경제노동위원회 업무보고에서 장윤정 부위원장이 상임위 발언을 이어가고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도의회 경제노동위원회 업무보고에서 장윤정 부위원장이 상임위 발언을 이어가고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 장윤정 의원이 경제노동위원회 부위원장으로 선임되며 도민 체감형 경제·노동 정책 추진에 나섰다.

신임 부위원장으로 책무를 맡게 된 장윤정 의원은 도민의 살림살이와 밀접하게 연계된 지역 경제 및 노동 현안을 정밀하게 점검하고, 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 한 의정 활동을 본격적으로 펼칠 방침이다.

장 의원은 제12대 경기도의회 첫 업무 보고 자리에서 선임 소회를 밝히며 “도민들의 삶과 직결된 사안들을 다루는 경제노동위원회 부위원장으로 선임된 만큼 어려운 일에는 늘 한 발짝 앞서 나가되, 뒤를 돌아보는 것을 결코 소홀히 하지 않겠다”고 각오를 전했다.
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이어 장 의원은 “앞으로도 사회적 가치를 실현하는 기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 도민들이 체감할 수 있는 현장 중심의 정책이 추진되도록 면밀히 살피겠다”며 민생 경제 회복과 노동 환경 개선을 위한 적극적인 정책 지원을 약속했다.

양승현 리포터
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