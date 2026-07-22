박영선 경기도의원, 제12대 전반기 안행위 첫 업무보고... “가평 수해복구, 끝날 때까지 긴장의 끈 놓아선 안 돼”

세줄 요약 가평 수해복구 현황 점검 및 재피해 방지 촉구

개선복구 6개소 장마 전 준공 어려움 지적

응급복구 구간 안전관리와 속도감 있는 추진 주문

이미지 확대 ▲안전행정위원회 박영선 의원이 제12대 전반기 첫 소관 부서 업무보고에서 가평군 수해복구 및 재난 예방 대책을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 박영선 의원(국민의힘, 가평)이 제12대 전반기 상임위원회 첫 업무보고에서 지난해 집중호우로 막대한 피해를 입은 가평군의 재해 복구 사업 추진 현황을 점검하고, 장마철 재피해 방지를 위한 철저한 현장 관리와 조속한 복구를 촉구했습니다.박영선 의원은 21일 열린 안전행정위원회 소관 부서 업무보고에서 김규식 경기도 안전관리실장을 상대로 가평 지역 복구 대책을 집중 질의했습니다.박 의원은 “지난해 가평군은 기록적인 집중호우와 산사태로 많은 인명 피해와 공공시설 피해를 입었다”며 “기능 복원 사업은 대부분 마무리됐지만, 구조적 안전성을 확보하기 위한 개선 복구 사업은 아직 진행 중인 만큼 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다”고 피력했습니다.특히 박 의원은 “현재 가평 지역 개선 복구 사업 6개소는 올해 장마철 이전 준공이 어려운 상황으로 알고 있다”며 “대부분 응급 복구만 마친 상태인 만큼 집중호우가 다시 발생할 경우 재피해가 우려된다”고 문제를 제기했습니다.이어 “경기도가 개선 복구 사업 6개소를 중점 관리 대상으로 지정한 만큼 공사 진행 상황은 물론 응급 복구 구간에 대한 안전 관리도 더욱 철저히 이루어져야 한다”며 “사업비 집행과 행정 절차도 속도감 있게 추진해 가평군과 긴밀히 협력해 달라”고 주문했습니다.또한 박 의원은 지난해 폭우 당시 발생한 산사태 피해 조사의 허점에 대해서도 대책 마련을 요구했습니다. 박 의원은 “피해 조사 과정에서 산사태 피해 지역 일부가 누락됐다는 현장의 목소리가 있다”며 “가평군 재정만으로는 복구에 한계가 있는 만큼 경기도가 피해 지역을 다시 한번 면밀히 살피고, 가평군과 적극 협력해 실질적인 복구가 이루어질 수 있도록 지원해야 한다”고 강조했습니다.박 의원은 “재난은 한 번의 복구로 끝나는 것이 아니라 재발을 막는 것이 더 중요하다”며 “장마철이 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 말고, 응급 복구 구간에 대한 상시 관리와 개선 복구 사업을 차질 없이 추진해 도민의 생명과 재산을 지켜야 한다”고 덧붙였습니다.박영선 의원은 끝으로 “재난 대응은 속도와 책임이 무엇보다 중요하다”며 “경기도와 가평군이 긴밀히 협력해 단 한 건의 추가 피해도 발생하지 않도록 안전 관리와 복구 사업 추진을 끝까지 챙기겠다”고 밝혔습니다.양승현 리포터