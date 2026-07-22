방성환 경기도의원, 경과원, 사업 집행보다 미래를 만드는 기관 돼야

세줄 요약 경과원 조직 규모보다 지원 효율성 강조

위·수탁 사업 증가로 행정 비용 확대 지적

AI 인재 확보와 미래 산업 선도 주문

이미지 확대 ▲방성환 의원이 경기도경제과학진흥원 업무보고에서 조직 운영 효율화와 미래산업 선도 기관으로의 역할 재정립을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 방성환 의원(국민의힘·성남5)이 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)의 조직 운영과 위·수탁사업 구조 전반을 점검하며, 경과원이 단순한 행정 집행기관을 넘어 경기도의 미래 산업을 끌어가는 핵심 기관으로 거듭나야 한다고 강조했다.방성환 의원은 지난 21일 열린 미래과학협력위원회 경과원 업무보고에서 “경과원은 정원 607명, 현원 627명에 달하는 대규모 조직이지만 중요한 것은 조직의 규모가 아니라 기업 지원의 효율성”이라며 “작은 단위의 위ㆍ수탁 사업이 계속 늘어나면서 행정 인력과 관리 비용도 함께 증가하는 구조가 반복되고 있다”고 지적했다.이어 방 의원은 “행정 인력이 늘어나면 절차도 복잡해질 수밖에 없다”며 “기업을 지원하는 기관이 행정을 위한 기관이 되어서는 안 된다”고 꼬집었다.이에 대해 경과원장은 도의 다양한 위·수탁 사업이 확대됨에 따라 사업 수행 인력이 증가한 측면이 있음을 설명하고, 사업과 프로세스를 통합해 행정 비용을 줄이는 방안을 적극 검토하겠다고 답변했다.방 의원은 인공지능(AI) 시대를 대비한 전문 인재 확보의 필요성도 피력했다. 그는 “경과원이 미래를 선도하려면 AI 등 신산업 분야의 경험과 전문성을 갖춘 인재를 적극 확보해야 한다”며 “기업이 필요로 하는 정책과 지원을 기획할 수 있는 역량을 키워야 한다”고 제안했다.특히 방 의원은 “경과원의 역할은 단순히 위ㆍ수탁 사업을 수행하는 데 머무는 것이 아니라 경기도 기업의 성장을 이끌고 미래 산업을 선도하는 데 있다”며 “경기도 중소기업과 미래를 선도하는 콘텐츠와 정책을 만들어내는 기관으로 발전해야 한다”고 당부했다.아울러 “출연금 사업과 공기관 대행 사업의 운영 방식, 기관의 역할에 대해서는 경기도와 의회, 경과원이 함께 고민해야 할 시점”이라며 “오늘은 문제의식을 함께 공유하는 자리였다. 앞으로 미래과학협력위원회 위원들과 경기도, 경과원이 함께 머리를 맞대 경과원이 본연의 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있는 실질적인 개선 방안을 만들어 가자”고 밝혔다.양승현 리포터