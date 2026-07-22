김현덕 경기도의원, 공공의료 환경 개선과 건강지원사업의 현장 체감도 높여야

세줄 요약 수원의료원 시설 노후화 개선 최우선 과제 제시

고혈압·당뇨 등록관리 사업 홍보·연계 강화 주문

호스피스·장애인 교육의 현장 체감도 확대 건의

이미지 확대 ▲보건복지위원회 김현덕 의원이 소관 부서 업무보고에서 공공의료기관 환경 개선 및 맞춤형 건강지원사업 추진을 당부하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)이 도내 공공의료기관의 시설 환경을 획기적으로 개선하고 도민 건강 지원 사업의 현장 체감도를 높일 수 있도록 적극적인 대응책 마련을 주문했다.김현덕 의원은 21일 열린 보건복지위원회 업무 보고에서 경기도의료원 수원의료원의 시설 노후화 문제를 지적하며 최우선 과제로 의료 환경 개선을 제시했다. 김 의원은 수원의료원이 경기도를 대표하는 공공병원임에도 열악한 이용 환경으로 인해 도민 만족도를 저해할 수 있다고 짚은 뒤, 향후 리모델링 추진 시 환자와 보호자가 직관적으로 체감할 수 있는 개선안을 다각도로 반영하라고 당부했다.김 의원은 “경기도의료원은 도민의 건강을 책임지는 대표적인 공공의료기관”이라며 “도민이 이용을 꺼리는 병원이 아니라 믿고 찾을 수 있는 병원이 되도록 시설과 환경을 지속적으로 개선해야 한다”고 강조했다.이어 만성질환 예방 정책인 고혈압·당뇨병 환자 등록 관리 사업의 적극적인 홍보 강화를 요청했다. 우수한 제도적 기반이 조성되어 있어도 정보 부족으로 혜택을 누리지 못하는 사례를 방지하기 위해, 지역 의료기관과의 긴밀한 연계 및 맞춤형 안내 체계를 확충해 이용 접근성을 높여야 한다고 설명했다.한편, 경기도의료원 포천병원의 호스피스 병동 운영과 관련해 실제 가족의 이용 경험을 전달하며 현장 의료진과 관계자들의 노고에 깊은 감사를 표했다. 김 의원은 “삶의 마지막 순간을 환자와 가족이 존엄하고 편안하게 보낼 수 있도록 돕는 호스피스 의료는 공공의료기관이 수행해야 할 매우 소중한 역할”이라며 “이러한 특화 사업이 더욱 안정적으로 운영되고 확대되기를 바란다”고 말했다.아울러 보건환경연구원이 주관하는 발달장애인 자립 지원 식품 안전 교육 사업에 대해서도 장애 특성과 이해도를 반영한 체험형·맞춤형 프로그램으로 확장하여 실제 자립과 취업에 실질적인 도움을 주어야 한다고 건의했다.김현덕 의원은 “도민의 건강과 안전을 위해 현장에서 애쓰는 의료진과 관계 공무원들의 노고에 감사드린다”며 “공공의료 환경 개선부터 만성질환 관리, 호스피스 의료, 발달장애인 자립 지원까지 도민 한 사람 한 사람이 체감할 수 있는 정책으로 이어지도록 세심하게 살펴달라”고 당부했다.양승현 리포터