박순희 경기도의원, 유보통합 급식 지원 단가 통일 및 급식 경비 형평성 확보 촉구

세줄 요약 유보통합 급식 지원 이원화 문제 제기

유치원·어린이집 단가 통일 요구

시·군별 급식 경비 형평성 촉구

이미지 확대 ▲교육기획위원회 박순희 의원이 소관 부서 업무보고에서 유보통합 급식 지원 단가 통일 및 급식 경비 형평성 확보 대책을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 박순희 의원(더불어민주당, 부천 8)이 유보통합 과정에서 나타나는 유치원과 어린이집 간 급식비 지원 격차를 해소하고, 시·군별 학교 급식 경비 분담 비율의 형평성을 확보하라고 강력히 촉구했다.박순희 의원은 21일 열린 경기도교육청 및 산하기관 소관 업무보고에서 영유아 급식 지원 내실화와 관련된 현장의 애로사항을 집중적으로 제기했다.이날 박 의원은 협력국 대상 질의를 통해 “현재 유보통합이 진행 중이지만, 현장에서는 유치원과 어린이집 간 급식비 지원이나 순회 관리 지원 체계가 여전히 이원화되어 있어 혼란과 어려움을 겪고 있다”고 지적했다.이어 “경기도의 모든 영유아가 유보통합 추진 과정에서 차별 없이 동일한 수준의 급식 지원을 받을 수 있어야 한다”며, “유보통합추진단 등 관계 부서와 신속히 협의하여 유치원과 어린이집의 급식 지원 기준 및 단가를 통일해 달라”고 강력히 주문했다.또한 학교 급식 경비 지원 사업에 대해 언급하며 “경기도 내 31개 시·군별 기초지자체 부담 비율이 다르고 타 시·도와의 매칭 비율에도 차이가 존재한다”며, “지역에 상관없이 우리 아이들이 차별받지 않고 형평성 있는 지원을 받을 수 있도록 도교육청이 지자체와의 협의에 적극 나서야 한다”고 촉구했다.이에 대해 백성열 학교급식보건과장은 “어린이집 급식 지원 단가 통일은 유보통합 추진단과 지속 협의하겠으며, 시·군별 급식 경비 재원 확보 과정에서도 지자체별 비율을 면밀히 짚어보겠다”고 답변했다.마지막으로 박순희 의원은 “경기교육의 급식 정책은 영유아부터 학령기 학생에 이르기까지 공평하고 차별 없는 지원이 핵심이 되어야 한다”며, “추후 진행 상황을 지속적으로 점검하고 향후 행정사무감사를 통해 다시 한번 면밀히 짚어보겠다”고 강조했다.양승현 리포터