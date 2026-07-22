윤종영 경기도의원 “체육시설 안전감사, 지적 넘어 시설 정상화까지 이어져야”

세줄 요약 공공체육시설 안전감사, 적발 중심 전환 요구

노후도·이용현황·소방전기 등 위험요인 종합 점검

시정조치 넘어 예산확보·보수완료까지 확인

이미지 확대 ▲기획재정위원회 윤종영 부위원장이 21일 열린 경기도 감사위원회 업무보고에서 공공체육시설 안전감사의 체질 개선과 실질적인 후속 지원 대책 마련을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회 부위원장 윤종영 의원(국민의힘, 연천)이 공공체육시설 대상 안전감사가 단순한 관리 부실 적발이나 처분에 머무르지 않고, 실질적인 시설 개선 및 재정 지원으로 이어지는 ‘문제해결형 컨설팅 감사’로 추진되어야 한다고 촉구했다.윤종영 의원은 21일 열린 경기도 감사위원회 업무보고에서 올 하반기 예정된 실내 공공체육시설 특정감사의 추진 방향을 세심히 점검했다. 경기도 감사위원회는 오는 9월부터 10월까지 준공 후 15년 이상 경과했거나 연면적 500㎡ 이상인 도내 실내 공공체육시설 2,379곳을 대상으로 관리 실태 특정감사를 진행할 계획이다.윤 의원은 “시설 규모가 작더라도 이용자가 많아 사고 발생 위험이 높은 시설이 감사 대상에서 빠져서는 안 된다”며 “건물의 노후도와 일반적인 관리 실태뿐 아니라 소방·전기·가스 시설의 상태, 안전사고 발생 이력, 관련 민원 등 실질적인 위험 요인을 종합적으로 점검해야 한다”고 요구했다.이에 안상섭 경기도 감사위원장은 “시설 규모 외에도 이용 현황과 안전 취약 요인을 면밀히 살펴보겠다”고 답변했다.특히 윤 의원은 감사 이후 후속 조치의 중요성을 거듭 강조했다. 윤 의원은 “감사를 통해 안전상 취약점이나 관리 부실이 확인됐는데도 담당자에 대한 지적이나 처분만 하고 끝난다면, 도민이 이용하는 시설의 위험은 그대로 남게 된다”며 “감사의 최종 목적은 시설을 정상적인 안전 상태로 회복시켜 도민이 안심하고 이용하도록 하는 데 있어야 한다”고 짚었다.이와 함께 시·군별 재정 여건에 따른 체육시설 관리 격차 문제를 지적했다. 윤 의원은 “재정 여건이 열악한 시·군은 시설을 관리할 의지가 없어서가 아니라 보수·보강에 필요한 재원을 마련하기 어려워 관리가 지연될 수 있다”며 감사위원회가 문화체육관광국 및 각 시·군과 협업해 특별조정교부금이나 특별교부세 등 필요한 예산 확보 방안까지 적극 안내해 주는 컨설팅 역할을 맡아야 한다고 제언했다.이어 “이전까지의 지적 중심 감사에서 한 걸음 더 나아가, 안전 취약 시설이 실제로 보수되고 정상화될 때까지 이행 상황을 점검하는 것이 적극행정”이라며 “시정 조치 여부뿐 아니라 예산 확보와 시설 개선 완료 여부까지 지속적으로 확인해야 한다”고 당부했다.안 위원장은 이에 대해 “감사 이후 시정 조치 이행 여부를 점검하고 있다”며 윤 의원이 제안한 특별조정교부금 연계 방안 등 재원 확보 가이드를 관계 기관에 안내하고 감사 행정에 반영하겠다고 답했다.윤종영 의원은 “이번 특정감사가 공공체육시설의 문제점을 찾아내는 데 머무르지 않고, 위험 요인을 실질적으로 해소하는 새로운 감사 모델이 되기를 바란다”며 “감사 대상 선정과 추진 계획, 중간 점검 및 후속 조치 결과를 별도로 보고해 달라”고 조언했다.양승현 리포터