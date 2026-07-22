이건희 경기도의원, 경기도교육청 내 보건사업·인성교육 등 실질적인 교육 현안 점검

“의료 전문성을 바탕으로 학교 내 예방접종 지원이 실제 현장 수요에 맞게 확대될 수 있도록 계속 점검할 것”

이미지 확대 ▲ 지난 21일 열린 제392회 도의회 임시회 제2차 교육행정위원회 경기도교육청 지역교육국 업무보고에서 질의하는 이건희 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 학생 예방접종 지원 확대와 대상 검토

학교 보건실 물품 지원 현황 점검

가족연계 인성교육 효과와 평가 질의

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경기도의회 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1)이 지난 21일 열린 제392회 도의회 임시회 제2차 교육행정위원회 경기도교육청 지역교육국 업무보고에서 학생 예방접종, 학교 보건실 지원, 학생 인성교육 등 교육 현안을 조목조목 짚었다.이 의원은 의료 분야 전문성을 바탕으로 올해 신규 추진 중인 인플루엔자 예방접종 지원사업을 언급하며 지원 대상과 범위의 확대를 제안했다.이어 “도시와 농산어촌 등 경기도 내 지역별 특성과 특성화고 실습 환경 등을 종합적으로 고려해야 한다”고 지적하며, 파상풍을 비롯해 여학생 대상 예방접종 등 도민 체감도가 높은 사업으로 확대를 검토할 것을 주문했다.또한 지역교육국 체육건강교육과의 보건실 선진화 및 필수 의료물품 지원사업과 관련해 실제 지원되는 물품의 구체적인 세부 내용과 현황을 점검했다.이 의원은 학생교육원이 운영 중인 가족연계 인성교육 프로그램 ‘온빛마음 성장캠프’ 학교생활·학업에 어려움을 겪는 초중고 학생과 보호자 대상 1박 2일형 캠프의 효과성과 평가 체계를 질의했다.이 의원은 “학생 건강과 안전은 지역 여건에 따라 다르게 나타나는 만큼 세심하게 살펴야 할 부분”이라며 “의료 전문성을 바탕으로 예방접종 지원이 실제 현장 수요에 맞게 확대될 수 있도록 계속 점검하고, 인성교육 등 학생 지원 사업의 효과가 꾸준히 이어질 수 있도록 경기도교육청을 지원하는 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터