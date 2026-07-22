조병진 경기도의원, 경기도교육청 업무보고서 ‘안심 에듀버스’·‘기본계획’ 정밀점검

고교 무상 통학 ‘안심 에듀버스’ 5:5 매칭 협의 점검 및 신도심 교통 사각지대 확대 요구

경기교육 기본계획 수립 예산 및 공약 분석 절차의 구체성·투명성 확보 촉구

경기교육연구원에 “연구가 보고서로 끝나지 않고 현장 변화 이끌 실천적 대안 되어야” 당부

이미지 확대 ▲ 지난 21일 경기도교육청 기획조정실과 협력국을 대상으로 진행된 2026년도 업무보고에서 질의하는 조병진 의원(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4)은 지난 21일 경기도교육청 기획조정실과 협력국을 대상으로 진행된 2026년도 업무보고에서 주요 교육 현안의 실질적인 대책 마련을 강력히 촉구했다. 조 의원은 학생 통학 여건 개선을 위한 ‘안심 에듀버스(무상 통학버스)’의 사업 확대와 함께 ‘경기교육 기본계획’ 수립 시 구체적인 실행 방안을 확보할 것을 요구했다. 아울러 교육연구 과제들이 단순 보고서 제출에 그치지 않고 교육 현장에 실질적으로 적용될 수 있도록 적극적인 정책 추진을 당부했다.

이날 협력국 복지협력과 대상 질의에서 조 의원은 안민석 교육감의 주요 공약인 ‘안심 에듀버스’ 추진 상황을 정밀 점검했다. 조 의원은 “의정부 신도시처럼 대중교통 노선이 미비한 지역에서 순환버스는 매우 효과적인 통학 수단으로 작동하고 있다”며 “시·군 지자체와의 5:5 재정 분담 협의를 원활히 이끌어내고 AI 기반 노선 설계 도입 등을 통해 기존 운행 지역의 확장과 통학 사각지대 해소에 선제적으로 나서달라”고 촉구했다.

세줄 요약 안심 에듀버스 확대와 통학 사각지대 해소 촉구

경기교육 기본계획 공약 분석·예산 구체화 지적

교육연구 성과의 현장 적용과 정책화 강조

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이어 기획조정실 질의에서 조병진 의원은 민선 6기 교육감 공약 분석 및 ‘경기교육 기본계획’ 수립 추진 건과 관련해 “업무보고서상 공약 분석 절차가 포괄적으로 기재되어 있고, 기본계획 수립을 위한 5,500만 원의 예산 계획 역시 명확히 드러나지 않는다”고 지적했다.조 의원은 “‘경기교육 대전환, 크게 제대로’라는 슬로건이 단순한 선언적 구호에 그치지 않으려면 출발점인 공약 분석과 기본계획 수립 단계부터 철저하고 구체적으로 진행되어야 한다”며 집행부의 책임감 있는 추진을 당부했다.또한 경기교육연구원 질의에서는 ‘2032 미래 대입제도 개혁 방안 연구’ 등 주요 과제를 언급하며 “우수한 연구 결과물이 단순한 보고서 발간에 그치지 않고 세미나나 현장 적용 등 교육 현장에 실질적인 도움을 주는 정책 액션으로 이어져야 한다”고 강조했다.끝으로 조 의원은 “학생들의 안전한 통학권 보장과 경기교육의 대전환은 경기도 미래 교육을 좌우할 핵심 과제”라며 “교육기획위원으로서 집행부의 주요 공약과 정책들이 교육 현장에서 도민과 학생들이 체감할 수 있는 성과로 결실을 맺도록 지속해서 점검하고 대안을 제시하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터