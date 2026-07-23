이오수 경기도의원 “의정정책추진단 12대에도 이어가야” … 도민 체감형 의정 지원 강화 촉구

세줄 요약 의정정책추진단 12대 연속 운영 촉구

청소년 의회교실 확대와 내실화 주문

소원이 굿즈 활용·좌석 재검토 제안

이미지 확대 ▲22일 열린 경기도의회 의회사무처 업무보고에서 이오수 운영위원회 부위원장이 의정정책추진단의 연속성 확보와 도민 소통 강화를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의정활동의 핵심 지원 기구인 의정정책추진단을 차기 의회에서도 지속해서 운영해 지역 현안 해결의 연속성을 확보해야 한다는 주장이 제기됐다.경기도의회 운영위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원 9)은 22일 열린 경기도의회 의회사무처 업무보고에서 제11대 의회 의정정책추진단의 성과를 짚으며 사업의 연속성 유지와 청소년 의회교실 확대 등 도민 체감형 의정 정책 추진을 강력히 주문했다.이오수 부위원장은 “제11대 의회에서 운영된 의정정책추진단이 31개 시·군 현장의 지역 현안 해결과 소통에 크게 기여했다”며 “지역 주민과의 약속을 이행하고 현장 중심의 소통을 이어가기 위해서는 제12대 의회에서도 추진단의 연속성이 반드시 유지되어야 한다”고 피력했다.이어 청소년 의회교실 운영과 관련해 “학생들이 지방의회의 역할과 기능을 이해하고 인식을 개선하는 데 매우 긍정적인 효과를 거두고 있다”고 평가하며, 더 많은 청소년이 참여할 수 있도록 대상 범위를 확대하고 만족도 조사를 바탕으로 프로그램을 내실화해 줄 것을 당부했다.또한 이 부위원장은 본인이 대표 발의한 ‘경기도의회 상징물 관리 및 활용 조례’를 언급하며 의회 마스코트인 ‘소원이’ 굿즈의 적극적인 활용 방안을 제안했다. 해당 상품을 외빈용 기념품에 한정하지 않고, 의회 홍보관인 경기마루를 찾는 도민들이 직접 구매하거나 제공받을 수 있도록 접근성을 높여 달라고 요청했다.아울러 본회의장 발언대 앞에 위치한 속기록 좌석이 의원들의 의정활동 촬영 및 대면 소통에 불편을 초래하고 있는 점을 지적하며, 사전 의견 수렴을 거쳐 현장 편의에 맞게 좌석 배치를 재검토할 것을 요구했다.이에 대해 박호순 경기도의회사무처 의정국장은 “이오수 부위원장께서 직접 활동하셨던 만큼 12대 의회에서도 의정정책추진단이 제 역할을 다할 수 있도록 의장에게 적극 보고하겠다”고 답했다. 이어 “상반기 대비 회기가 몰려 있는 하반기 일정상 청소년 의회교실 횟수에 제약이 있으나, ‘소원이’ 굿즈의 다변화와 도민 제공 방안, 본회의장 좌석 배치 재검토 등을 면밀히 살펴보겠다”고 밝혔다.이오수 부위원장은 “좋은 의정 지원 정책은 의회가 바뀌어도 이어져야 한다”며 “도민과 청소년이 경기도의회를 더 가까이 이해할 수 있도록 소통과 참여 기회를 확대해야 한다”고 강조했다.양승현 리포터