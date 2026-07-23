김성태 경기도의원 “스마트팜, 설치보다 사후관리와 데이터 활용이 중요”

세줄 요약 스마트팜 설치보다 사후관리·데이터 활용 강조

업체별 규격 불일치와 수리 공백 문제 지적

맞춤형 교육·시군 연계 지원 확대 촉구

이미지 확대 ▲21일 열린 제392회 임시회 경기도농업기술원 업무보고에서 김성태 의원이 스마트팜 장비 사후관리 체계 구축과 데이터 활용 교육 확대를 강조하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인 2)은 21일 열린 제392회 임시회 경기도농업기술원 업무보고에서 스마트팜 사업의 사후 관리 부실 문제를 지적하며 실효성 있는 대안 마련을 강력히 촉구했다.김성태 의원은 “스마트팜은 생산성 향상과 노동력 절감 효과가 크지만, 농가 현장에서는 높은 초기 시설비와 유지 관리비, 장비 간 호환성, 업체 폐업에 따른 사후 관리 문제가 여전히 부담으로 작용하고 있다”며 “기술 개발뿐 아니라 설치 이후 농가가 겪는 어려움까지 함께 해결할 수 있는 지원 체계가 필요하다”고 지적했다.특히 김 의원은 업체별 규격 미통일 문제를 짚으며 “업체마다 부품과 시스템이 달라 고장이 발생했을 때 부품 교체나 수리가 어려운 사례가 발생하고 있다”며 “농업기술원이 추진 중인 통합 관리 기술을 적극적으로 실용화하고, 관계 기관과 협력해 장비 호환성과 사후 관리 문제를 개선해야 한다”고 요구했다.이와 함께 스마트팜 데이터의 농가 활용성을 극대화해야 한다고 강조했다. 김 의원은 “스마트팜에서 생산되는 데이터를 농업인이 직접 해석하고 영농에 활용하지 못하면 첨단 시설의 효과도 제한적일 수밖에 없다”며 “소규모 농가도 장비 운용과 데이터 활용에 어려움을 겪지 않도록 농가별 맞춤형 컨설팅과 현장 교육을 확대하고, 시군 농업기술센터와 연계한 지속적인 관리 체계를 마련해야 한다”고 당부했다.이에 조정주 경기도 농업기술원장은 “시군 농업기술센터와 협력해 농업인이 데이터 값을 이해하고 실제 영농에 활용할 수 있도록 교육과 현장 지원을 지속적으로 강화하겠다”고 답했다.또한 김 의원은 농업 기술 보급을 위한 경기도의 예산 증액 필요성도 함께 피력했다. 김 의원은 “스마트팜뿐 아니라 일반 시설 채소와 화훼 농가 등 다양한 농업 현장을 함께 지원해야 한다”며 “경기도 전체 예산에서 농업기술원 예산이 차지하는 비중이 충분하지 않은 만큼 연구 개발 성과가 농가에 실질적으로 보급될 수 있도록 농업 분야 예산을 적극적으로 확대할 필요가 있다”고 언급했다.끝으로 김성태 의원은 “스마트농업의 성패는 첨단 시설을 얼마나 많이 설치했는지가 아니라 농업인이 기술을 안정적으로 활용하고 소득 향상으로 연결할 수 있는지에 달려 있다”며 “농업 기술과 예산 지원이 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 지속적으로 살피겠다”며 질의를 마쳤다.양승현 리포터