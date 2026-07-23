박순희 경기도의원, 지역 격차 없는 유아교육 인프라 구축 및 중복 사업 효율화 당부

세줄 요약 유아교육기관 권역별 균형 확충 당부

서부권·동부권 개원 차질 없는 준비 촉구

중복 영유아 사업 통합·조정 필요 제기

이미지 확대 ▲ 박순희 의원이 22일 열린 경기도교육청 학교교육국 업무보고에서 권역별 유아교육 인프라 구축과 중복 사업 조정을 당부하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 소속 박순희 의원(더불어민주당·부천8)은 22일 열린 경기도교육청 학교교육국 업무보고에서 권역별 유아교육 전문기관의 차질 없는 개원과 지자체 유관 기관과의 중복 사업 조정을 당부했다.이날 박순희 의원은 “현재 유아체험교육원이 평택과 양주에 편중되어 있어 원거리에 있는 영유아와 학부모들이 이용에 큰 불편을 겪어 왔다”며, “부천 소사본동 부지에 추진 중인 서부권 유아교육진흥원(2027년 12월 예정)과 광주 동부권 유아체험교육원(2029년 12월 예정) 건립에 대해 지역 주민과 학부모들의 기대감이 매우 높다”고 밝혔다.이어 “세계 정세 불안에 따른 원자재 가격 및 인건비 상승 등 물가 변동으로 사업 추진에 어려움이 예상된다”며, “철저한 사전 대비를 통해 당초 계획된 시기에 맞춰 차질 없이 개원함으로써 아이들이 골고루 양질의 교육 혜택을 받을 수 있도록 만전을 기해 달라”고 강조했다.아울러 기관 간 유사·중복 프로그램에 대한 정비 필요성도 제기했다. 박 의원은 “지자체의 육아종합지원센터 등 경기도 내 유관 기관에서 진행하는 영유아 지원 사업과 유아체험교육원의 프로그램이 일부 중복되는 경향이 있다”며, “현장의 혼란을 최소화하고 예산 효율성을 높이기 위해 학교교육국이 경기도청, 유보통합준비단 등과 긴밀히 소통하여 중복 사업을 통합·조정해야 한다”고 요구했다.이에 고아영 학교교육국장은 “부천 등 유아교육 전문기관 건립 사업을 차질 없이 진행하고 있으며, 중복 사업으로 인한 현장 혼란을 줄이기 위해 관계 부서 및 지자체와 지속적으로 협의하겠다”고 답했다.박 의원은 “우리 아이들이 지역에 따른 차별 없이 공평하고 양질의 유아 교육 인프라 혜택을 누릴 수 있도록 의회 차원에서도 사업 진행 과정을 끝까지 챙기겠다”며 발언을 끝맺었다.양승현 리포터