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유경현 경기도의원 “의원발의 조례는 속도가 생명… 입법 지원도 신속해야”

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수정 2026-07-24 09:34
입력 2026-07-24 09:34
세줄 요약
  • 의원발의 조례 신속 처리 필요성 강조
  • 입법 검토 지연 사례와 불편 지적
  • 소통 강화와 일정 안내 개선 요구
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▲유경현 의원이 22일 열린 의회사무처 업무보고에서 신속하고 효율적인 자치법규 입법 검토 및 지원 체계 개선을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)
▲유경현 의원이 22일 열린 의회사무처 업무보고에서 신속하고 효율적인 자치법규 입법 검토 및 지원 체계 개선을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 의회운영위원회 유경현 의원(더불어민주당, 부천7)은 22일(수) 열린 의회운영위원회 소관 의회사무처 업무보고에서, 의원들이 체감하는 입법 지원 절차의 애로사항을 전달하며 입법 지원 체계를 속도감 있게 운영해 줄 것을 요청하였다.

유 의원은 “지난 11대 의회에서 법제과의 자치법규안 검토 과정이 한 달 이상 지연되는 사례가 발생해 의원들이 입법을 추진하는 데 직접적인 불편을 겪은 바 있다”고 짚었다.

특히 “어린이 교통안전 관련 조례처럼 민생 현안과 직결되어 신속히 추진해야 할 조례안의 경우 의회사무처의 입법 검토가 지연되면 그만큼 영향이 더욱 크다”며 “앞으로 입법 검토 과정에서 지연이 발생하지 않도록 의원들과의 소통을 강화하고, 불가피하게 검토가 늦어질 경우 그 이유와 향후 추진 일정을 명확히 설명하여 조례안이 신속히 접수·처리될 수 있도록 절차를 개선해 달라”고 당부했다.

이에 대해 박경순 법제과장은 “법제과 인력이 4명에 불과해 담당자 1인당 3~4개 상임위원회를 맡다 보니 검토 기간이 다소 길어진 측면이 있었다”고 해명하며, “의원 입법 활동에 차질이 없도록 개선 방안을 마련하겠다”고 답했다.


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끝으로 유경현 의원은 “조례 제·개정은 도민의 삶과 직결된 중요한 의정 활동인 만큼, 입법 검토 절차의 효율성과 신속성을 확보해 도민이 체감할 수 있는 입법 성과가 원활히 창출되도록 지원해 달라”며 질의를 마쳤다.

양승현 리포터
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