경기도의회 12대 의회, ‘26년 청렴서약식’ 개최...남종섭 의장 ‘도민 신뢰 회복에 총력’

세줄 요약 청렴도 하위 결과 반성, 서약식 개최

의원 전원 서명, 청렴 실천 의지 천명

반부패 교육·이해충돌방지 강화 계획

이미지 확대 ▲남종섭 의장과 도의원들이 23일 본회의장에서 열린 ‘2026년도 청렴도 제고를 위한 청렴서약식’에서 청렴서약서를 낭독하며 공정한 의정활동을 다짐하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 의장을 비롯한 도의원들이 23일 본회의장에서 청렴 슬로건 피켓을 들고 청렴한 의회 구현을 다짐하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲경기도의회 본회의장에서 열린 ‘2026년도 청렴도 제고를 위한 청렴서약식’에서 전체 도의원들이 손을 들어 청렴 서약을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회(의장 남종섭)는 23일 본회의장에서 ‘2026년도 청렴도 제고를 위한 청렴 서약식’을 개최했다.이번 청렴 서약식은 지난해 국민권익위원회 종합청렴도 하위 등급의 결과를 엄중히 받아들이고, 제12대 의회 출범을 계기로 청렴하고 신뢰받는 의회로 거듭나겠다는 쇄신 의지를 대내외에 천명하기 위해 마련됐다.이날 서약식은 도의회 홍보대사인 MC 겸 배우 유승민 씨의 사회에 따라 남종섭 의장(더민주, 용인 3)이 청렴 서약서를 대표로 낭독하고, 참석 의원들이 서약서에 직접 서명하는 순서로 진행됐다.이어 의원들은 피켓을 들고 “청렴한 의회, 우리가 만든다!” 등의 청렴 슬로건을 함께 제창하는 퍼포먼스를 펼치며 공정하고 투명한 의정 활동을 다짐했다.서약서에는 ▲도민 대표로서의 법규 준수 ▲권한 남용 및 이권 개입·부정 청탁 금지 ▲금품·향응 수수 근절 ▲품위 유지 및 책임 있는 언행 ▲부당한 간섭 배제 등의 내용이 담겼다.의원들이 서명한 서약서는 각 의원실에 비치돼 4년 임기 동안 청렴의 가치를 지속적으로 되새기는 지침으로 활용된다.경기도의회는 이번 행사가 일회성 퍼포먼스에 그치지 않도록 의원과 직원을 대상으로 한 반부패·청렴 교육을 확대·강화한다. 이와 함께 이해충돌방지제도의 내실 있는 운용과 공직 윤리 확립을 위한 다각적인 청렴 정책을 이어갈 계획이다.남종섭 의장은 “지난 결과를 뼈아프게 받아들여 새롭게 시작하는 12대 의회에서 쇄신의 의지를 다질 필요가 있다고 생각했다”라며 “이번 서약식을 계기로 제12대 의회 모든 의원과 함께 청렴을 의정 활동의 최우선 가치로 삼고 도민의 신뢰를 반드시 회복하겠다”라고 밝혔다.양승현 리포터