장민수 경기도의원, 안양상담소서 지역학교 환경개선 관련 논의

학생 안전과 쾌적한 교육환경 조성을 위한 현안 논의

이미지 확대 ▲ 지난 23일 도의회 안양상담소에서 안양시의회 김서경 의원 및 안양과천교육지원청 관계자들과 함께 간담회를 개최한 장민수 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 안양상담소서 지역 학교 환경개선 현황 점검

평촌고·백영고·범계중·귀인중 현안 논의

학생 안전 중심 우선 지원·추가 자료 요청

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경기도의회 장민수 의원(더불어민주당, 안양5)은 지난 23일 도의회 안양상담소에서 안양시의회 김서경 의원 및 안양과천교육지원청 관계자들과 함께 간담회를 개최했다. 참석자들은 평촌고, 백영고, 범계중, 귀인중 등 관내 주요 학교의 교육환경 개선사업 추진 현황을 면밀히 점검하고, 현장의 애로사항과 향후 구체적인 행·재정적 지원 방안을 심도 있게 논의했다.이날 안양과천교육지원청 관계자는 2026년 학교 환경개선사업 추진 현황과 2027년 교육환경개선사업 수요조사 계획을 설명하며 “학생들의 안전과 교육환경 개선이 시급한 학교를 중심으로 우선 지원을 추진하고 있다”고 밝혔다.이에 장 의원은 평촌고 급식실의 노후화와 환기시설 부족, 안전진단 필요성 등을 언급하며 “학생들의 안전과 직결되는 시설인 만큼 사업 접수 및 추진 현황을 면밀히 확인하고, 필요한 경우 서면으로 추가 자료를 요청해 처리 방향을 점검하겠다”고 말했다.또한 백영고 농구장 바닥 노후에 따른 분진 발생과 바닥 파손 문제, 범계중 환경개선사업, 귀인중 내진보강사업 등 주요 현안에 대해서도 접수 여부와 추진 상황을 확인하며, 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 요청했다.김서경 의원은 “평촌고를 비롯한 지역 학교의 환경개선사업 추진 현황을 점검하는 한편, 교육지원청과 학교, 지역사회를 잇는 가교 역할을 통해 교육 현장의 목소리가 예산과 사업에 적극 반영될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.이어 장 의원은 “학교별로 제기된 환경개선 요구사항이 누락 없이 접수됐는지 꼼꼼히 확인하고, 추가로 필요한 사항은 서면으로 요청받아 종합적으로 검토하겠다”며 “관계기관과 함께 지혜를 모아 학생들의 안전과 교육환경 개선을 위한 실질적인 해결 방안을 마련하겠다”고 말했다.아울러 “학교는 학생들이 가장 많은 시간을 보내는 생활공간인 만큼 건물의 규모보다 학생들의 눈높이에 맞는 교육환경을 조성하는 것이 중요하다”며 “예산 범위 내에서 시급한 사업부터 단계적으로 추진하고, 경기도 차원에서도 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 지속적으로 함께 노력하겠다”고 강조했다.한편, 경기도의회 안양상담소가 주민 생활 민원 수렴과 정책 제안 접수를 강화하며 지역 현안 해결사의 역할을 다하고 있다. 상담소는 도민 밀착형 소통 창구를 가동해 지역 사회의 불편 사항을 개선하고, 주민이 직접 체감할 수 있는 현장 중심의 정책 발굴에 앞장서고 있다.류정임 리포터