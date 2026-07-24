메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

이자형 경기도의원, 경기도교육청 예산결산특별위원회 부위원장 선임

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-24 16:50
입력 2026-07-24 16:50
세줄 요약
  • 이자형 의원, 교육청 예결위 부위원장 선임
  • 향후 1년간 경기교육 예산 심사 역할 맡음
  • 현장 중심 예산 배분과 재정 건전성 강조
이미지 확대
▲이자형 의원. (사진=경기도의회)
▲이자형 의원. (사진=경기도의회)


경기도의회 이자형 의원(더불어민주당, 광주3)이 경기도교육청 예산결산특별위원회 부위원장으로 선출되어 향후 1년간 교육예산 심사를 이끌게 됐다.

경기도의회는 23일 열린 제392회 임시회 제1차 경기도교육청 예산결산특별위원회에서 이자형 의원을 부위원장으로 선임했다고 밝혔다. 이 부위원장은 향후 경기교육 재정의 건전성과 효율성을 제고하고, 예산이 교육 현장에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 엄정한 심사를 펼칠 예정이다.

이자형 부위원장은 “예산결산특별위원회 부위원장이라는 중책을 맡겨 주신 동료 의원 여러분께 깊이 감사드린다”며, “도민과 교육 가족의 기대에 부응할 수 있도록 무거운 책임감으로 맡은 역할을 성실히 수행하겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 “경기교육의 본질은 단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 지켜 내는 데 있다고 생각한다”며, “학생 한 사람, 한 사람이 더 나은 교육 환경에서 성장할 수 있도록 예산이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있게 세심하게 살피겠다”고 말했다.


이영실 서울시의원, 중랑구 면목행정복합타운 통합개발 위한 중랑구민회관 해체공사 착공식 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이영실 서울시의원, 중랑구 면목행정복합타운 통합개발 위한 중랑구민회관 해체공사 착공식 참석

또한 이 부위원장은 “교육 현장의 목소리를 최우선으로 삼고 학생과 학부모, 교직원을 비롯한 교육 가족을 위한 예산이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다”며, “현장의 요구가 정책으로 이어지고 경기교육의 대전환을 만들어 가는 데 부위원장으로서 맡은 소임을 다하겠다”고 강조했다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이자형 의원이 선출된 위원회는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기