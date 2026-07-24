최경순 경기도의원, 충훈동~광명역 버스노선 확충 추진상황 점검

주민 불편 해소 위해 적극 노력

이미지 확대 ▲ 24일 의회 안양상담소에서 안양시 대중교통과 관계자들과 간담회를 갖은 최경순 의원(사진=경기도의회)

최 의원은 “버스 노선 연장을 위해 그동안 강득구 국회의원과 함께 지역 주민들과 여러 차례 간담회를 개최하는 등 지속적으로 노력해 왔지만, 버스 준공영제와 노선 총량제 등 현실적인 제약으로 추진에 어려움이 있었다”며 “그럼에도 주민들의 교통 불편이 장기화되고 있는 만큼 더 이상 사업이 지연되어서는 안 된다”고 강조했다.

세줄 요약 충훈동~광명역 버스노선 확충 추진 점검

8-2번 연장 운행, 8번 연장 협의 지속

광명시 협의 난항 시 경기도 조정 검토

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경기도의회 최경순 의원(더불어민주당, 안양2)은 24일 의회 안양상담소에서 안양시 대중교통과 관계자들과 간담회를 갖고 충훈동~광명역을 연결하는 시내버스 8번·8-2번 노선 확충 추진 현황을 점검하고 향후 추진 방안을 논의했다.충훈동 주민들은 충훈대교 개통 이후 꾸준히 광명역 생활권으로부터 접근성 확보의 필요성을 제기해 왔고, 최근에는 이를 위한 서명운동도 진행했다.이날 안양시는 충훈동과 광명역을 잇는 버스 노선 확충 추진 현황을 밝혔다. 시에 따르면 8-2번 노선은 지난 2022년 광명역 연장을 완료해 정상 운행 중이며, 현재 8번 노선의 광명역 연장을 목표로 광명시와 지속적인 협의를 이어가고 있다.안양시는 오는 10월 예정된 광명시 대중교통 개선 용역 최종보고 이후 본격적인 협의를 재개할 방침이다. 만약 지자체 간 협의가 난항을 겪을 경우, 경기도 버스정책위원회에 조정을 신청하는 방안도 함께 검토하고 있다고 덧붙였다.또한 “광명시와의 협의가 원만하게 이뤄질 수 있도록 적극 노력하고, 주민들이 체감할 수 있는 결과를 만들어야 한다”며 “8번 노선 연장뿐 아니라 8-2번 배차 간격 단축과 증차 등 현실적인 대안도 함께 검토해 주민 불편을 최소화할 필요가 있다”고 말했다.이에 안양시 관계자는 “버스는 총량제 운영으로 노선 신설과 증차에 제약이 있는 만큼 다른 노선과의 조정, 대체 교통수단 등을 종합적으로 검토하고 있다”며 “광명시와 협의를 지속하는 한편, 필요한 경우 경기도 조정 절차도 추진해 해결 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.최 의원은 “시민들이 오랜 기간 교통 불편을 감내해 온 만큼 광명시와 경기도 해당 부서 등 긴밀히 협력해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 챙기겠다”며 “주민들이 체감할 수 있는 교통 편의 증진을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.한편, 경기도의회 안양상담소는 지역 주민들의 생활 민원과 정책 건의를 청취하고 관계 기관과 협의를 통해 지역 현안 해결에 앞장서고 있다.류정임 리포터