남종섭 경기도의장, 지방의회법 제정 위한 전국 연대 강화… 호남권 광역의회와 공조

세줄 요약 지방의회법 제정 위한 전국 광역의회 연대 확대

전북서 호남권 의회와 공조 방안 논의

정책지원관 개선과 제도 혁신 과제 재확인

이미지 확대 ▲전북특별자치도의회를 방문한 남종섭 경기도의회 의장이 김희수 전북특별자치도의회 의장, 안신일 세종특별자치시의회 의장과 함께 지방의회법 제정을 위한 협력을 다짐하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 남종섭(더불어민주당, 용인 3) 의장이 숙원 과제인 ‘지방의회법’ 제정을 목표로 전국 광역의회를 순회하며 초광역 연대의 범위를 호남권까지 확장하고 있다. 수도권과 제주, 충청권에 이어 호남권과의 협력 체계를 공고히 함으로써 전국 단위의 법안 제정 추진 동력을 확실히 다지겠다는 행보다.남종섭 의장은 24일 전북특별자치도의회를 찾아 김희수 전북특별자치도의회 의장, 세종특별자치시의회 안신일 의장과 정담회를 가졌다. 이 자리에서 참석자들은 지방의회법 제정과 지방의회 제도 개선을 위한 구체적인 공조 방안을 논의했다.이날 정담회에서 각 의장은 지방의회법 제정을 광역의회 공동의 핵심 과제로 다시금 확인했으며, 정책지원관 제도의 실질적 개선과 지방의회 제도 혁신을 위해 광역의회 간 연대를 한층 강화하기로 의견을 모았다.남 의장은 “지금 지방의회는 여전히 지방자치단체에 예속된 구조에서 벗어나지 못하고 있다. 국회에 국회법이 있듯 지방의회도 독립성과 책임성을 뒷받침할 지방의회법이 반드시 필요하다”고 강조했다.이어 “여러 건의 지방의회법 제정안들이 발의되어 있지만, 지방의회 현장의 목소리와 현실이 충분히 담긴 법안이 만들어져야 한다”며 “그런 뜻을 모으기 위해 전국 광역의회를 직접 찾아 연대를 이어가고 있다”고 설명했다.한편 남 의장은 지난 15일 인천광역시의회와 제주특별자치도의회 방문을 시작으로, 22일에는 충청북도의회, 세종특별자치시의회, 대전광역시의회를 연달아 찾아 지방의회법 제정을 위한 전국적 공조 기반을 지속적으로 확충해 오고 있다.양승현 리포터