이건희 경기도의원, 장애인노인자립지원협회와 간담회 개최

세줄 요약 장애인 안전망 확충 위한 현장 간담회 개최

재난 시 대피 돕는 맞춤형 방연 마스크 논의

현장 의견 수렴 뒤 제도 개선 의지 표명

이미지 확대 ▲이건희 의원이 24일 남양주상담소에서 장애인노인자립지원협회 관계자와 만나 화재 대피용 맞춤형 방연마스크 공공시설 비치 등 장애인 안전 증진 방안에 대해 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 이건희 의원이 재난 취약계층인 장애인의 안전망 확충을 위해 현장 소통 행보에 나섰다.이건희 의원은 지난 24일 경기도의회 남양주상담소에서 장애인노인자립지원협회 사무총장 및 관계자들과 정담회를 열고, 장애인 복지 증진과 안전 확보를 위한 실질적인 개선 방안을 논의했다.이날 만남의 핵심 안건으로는 화재를 비롯한 긴급 재난 발생 시 장애인의 신속한 대피를 돕는 방연 마스크 비치 문제가 다뤄졌다. 협회 측은 신체적 제약이 있는 장애인들이 위급 상황에서 골든타임을 확보할 수 있도록, 공공시설 등에 장애인도 사용하기 편리한 맞춤형 방연 마스크를 적극적으로 도입해야 한다고 제안했다.협회 관계자는 “일반 방연 마스크는 일부 장애인이 착용하거나 사용하는 데 어려움이 있을 수 있다.”라며, 장애 유형과 특성을 세심하게 고려한 실효성 있는 방연 마스크의 보급과 비치가 시급하다고 건의했다.현장의 고충을 주의 깊게 경청한 이건희 의원은 “장애인의 안전은 무엇보다 중요한 만큼 현장 의견을 관계 기관과 공유하고, 제도 개선 및 지원 방안을 위해 경기도의원으로서 노력하겠다.”라고 화답했다.이번 간담회는 장애인들이 일상과 재난 상황에서 겪을 수 있는 안전 사각지대를 조명하고, 이를 해소하기 위한 현장 중심의 정책 대안을 모색하는 뜻깊은 자리가 되었다.양승현 리포터