이건희 경기도의원, 장애인노인자립지원협회와 간담회 개최
수정 2026-07-28 11:06
입력 2026-07-28 11:06
세줄 요약
- 장애인 안전망 확충 위한 현장 간담회 개최
- 재난 시 대피 돕는 맞춤형 방연 마스크 논의
- 현장 의견 수렴 뒤 제도 개선 의지 표명
경기도의회 이건희 의원이 재난 취약계층인 장애인의 안전망 확충을 위해 현장 소통 행보에 나섰다.
이건희 의원은 지난 24일 경기도의회 남양주상담소에서 장애인노인자립지원협회 사무총장 및 관계자들과 정담회를 열고, 장애인 복지 증진과 안전 확보를 위한 실질적인 개선 방안을 논의했다.
이날 만남의 핵심 안건으로는 화재를 비롯한 긴급 재난 발생 시 장애인의 신속한 대피를 돕는 방연 마스크 비치 문제가 다뤄졌다. 협회 측은 신체적 제약이 있는 장애인들이 위급 상황에서 골든타임을 확보할 수 있도록, 공공시설 등에 장애인도 사용하기 편리한 맞춤형 방연 마스크를 적극적으로 도입해야 한다고 제안했다.
협회 관계자는 “일반 방연 마스크는 일부 장애인이 착용하거나 사용하는 데 어려움이 있을 수 있다.”라며, 장애 유형과 특성을 세심하게 고려한 실효성 있는 방연 마스크의 보급과 비치가 시급하다고 건의했다.
현장의 고충을 주의 깊게 경청한 이건희 의원은 “장애인의 안전은 무엇보다 중요한 만큼 현장 의견을 관계 기관과 공유하고, 제도 개선 및 지원 방안을 위해 경기도의원으로서 노력하겠다.”라고 화답했다.
이번 간담회는 장애인들이 일상과 재난 상황에서 겪을 수 있는 안전 사각지대를 조명하고, 이를 해소하기 위한 현장 중심의 정책 대안을 모색하는 뜻깊은 자리가 되었다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이건희 의원과 협회 관계자들이 주요 논의한 안건은?