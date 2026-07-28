이영봉 경기도의원 “경기도 ODA사업, 중복 줄이고 전략적 관리체계 마련해야”

세줄 요약 ODA 사업 분산 추진에 따른 중복 점검 요구

국제협력국 중심 전략적 관리체계 마련 촉구

민간위탁 검증·예산·성과관리 강화 주문

이미지 확대 ▲ 지난 27일 국제협력국으로부터 ODA 사업 추진 현황을 보고받은 이영봉 의원(사진=경기도의회)

국제협력 관련 위원회의 내실 있는 운영과 국제포럼의 실효성 강화도 함께 강조했다. 위원회가 단순한 형식적 절차에 머무르지 않고, 실질적인 정책 결정을 이끄는 생산적 기구로 거듭나야 한다는 지적이다. 이를 위해 위원 구성과 운영 방식을 전문성 제고에 초점을 맞춰 지속적으로 개선해 나갈 필요가 있다고 덧붙였다.

국제포럼에 대해서는 일회성 행사에 머물러서는 안 된다고 강조했다. 해외 지방정부와 전문가들이 경기도의 경쟁력과 산업, 문화를 직접 체감하고 지속적인 협력으로 이어질 수 있도록 내실 있게 운영해야 한다는 것이다.

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경기도의회 미래과학협력위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)은 지난 27일 국제협력국으로부터 ODA 사업 추진 현황에 대한 설명을 듣고, 사업 운영 방향과 관리 체계를 점검했다.이 의원은 현재 국제협력국을 비롯해 여러 실·국에서 ODA 사업이 분산 추진되고 있음을 지적했다. 이어 기후환경 및 보건의료 등 유사 사업에 대한 중복 여부를 종합적으로 점검해, 예산 집행의 효율성을 높이고 정책 효과를 극대화해야 한다고 강조했다.또한 ODA 사업은 단순한 예산 집행을 넘어 경기도의 국제적 위상과 브랜드 가치를 높이는 중요한 정책이라고 평가하며, 한정된 재정 여건에서는 각 부서가 개별적으로 사업을 추진하기보다 국제협력국을 중심으로 전략적인 관리 체계를 마련해야 한다고 밝혔다.특히 재정 건전성 강화와 예산 절감 기조가 지속되는 만큼, ODA 사업 역시 과감한 선택과 집중이 요구된다. 이 의원은 유사·중복 사업을 정비하고, 경기도만의 특화된 독창적인 국제협력 모델을 구축해야 한다고 강조했다.민간위탁 방식으로 추진되는 ODA 사업에 대해서도 관리체계 강화를 요구했다. 이 의원은 민간위탁 사업의 특성상 수행기관의 전문성과 사업 수행 역량에 대한 철저한 검증이 선행돼야 한다고 강조했다. 아울러 사업 규모에 걸맞은 예산이 확보되지 않으면 사업의 완성도가 떨어질 수 있는 만큼 적정 예산 편성과 체계적인 성과 관리도 함께 이뤄져야 한다고 주문했다.끝으로 이 의원은 “국제협력국이 경기도 국제교류와 대외협력의 중심축으로 자리매김해 ODA 사업을 비롯한 국제협력사업을 통합적으로 관리하는 체계를 구축하고, 경기도의 국제 경쟁력과 브랜드 가치를 높이는 데 적극적인 역할을 해달라”고 당부했다.류정임 리포터