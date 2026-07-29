최순자 경기도의원, 포천시 문화유산 보존 위한 시립박물관 건립 지원방안 모색

세줄 요약 포천시립박물관 건립 필요성 논의

기존 박물관 전시·수장 한계 지적

경기도 차원 지원·심사 협조 요청

이미지 확대 ▲최순자 의원이 포천상담소에서 포천시 문화체육과 관계자들과 정담회를 갖고 포천시립박물관 건립 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최순자 의원(더불어민주당, 비례)이 지난 28일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 문화체육과 관계자들과 정담회를 열고, 포천시립박물관 건립의 당위성과 차질 없는 사업 추진을 위한 다각적인 지원 방안을 모색했다.이날 정담회에서 포천시 측은 현재 가동 중인 포천문화원 내 박물관과 한탄강지질센터 내 박물관의 운영 실태를 보고했다. 포천시는 두 시설 모두 지역의 귀중한 문화유산을 선보이는 역할을 맡고 있으나 전시 및 수장 기능의 한계가 명확하고 소장 유물의 보관 공간 역시 포화 상태에 도달해 독립된 시립박물관 건립이 시급하다고 설명했다.아울러 신북면 기지리 일원에서 추진 중인 포천시립박물관 건립 사업의 진척 상황을 공유하고, 지방재정 투자심사 통과 등 절차적 이행을 위한 경기도 차원의 적극적인 협조와 예산 지원을 당부했다.최순자 의원은 “포천의 풍부한 역사·문화자원을 보유하고 있음에도 이를 체계적으로 보존·연구·전시할 수 있는 공공박물관 기반이 부족한 것이 현실이다. 지역의 문화유산을 미래 세대에 온전히 계승하기 위해 시립박물관 건립의 필요성에 깊이 공감한다”고 밝혔다.다만 최 의원은 “현재 경기도의 재정 여건이 매우 엄중한 상황인 만큼 사업 추진을 위해서는 도비 지원 가능성과 투자심사 요건 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다”며, “경기도 문화정책 담당 부서의 의견을 직접 청취한 뒤 지원 가능성과 추진 방향을 면밀히 살펴보고, 그 결과를 포천시에 전달해 실질적인 지원 방안을 함께 모색하겠다”고 말했다.이어 “박물관은 단순히 전시 공간을 만드는 사업이 아니라 지역의 역사와 정체성을 기록하고 후대에 전하는 문화 인프라이다. 포천시립박물관 건립이 차질 없이 추진될 수 있도록 포천시와 경기도 간 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 강조했다.양승현 리포터