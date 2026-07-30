조병진 경기도의원, 전국교육공무직본부 경기지부 정담회… “교육공무직 처우·복지 향상 적극 지원”

세줄 요약 교육공무직 처우 개선·복지 향상 논의

경기지부, 복리후생 격차와 지원 요청

조병진 의원, 현장 목소리 반영 약속

이미지 확대 ▲조병진 의원이 경기도의회 의원실에서 전국교육공무직본부 경기지부 관계자들과 간담회를 진행하며 의견을 나누고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 소속 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4)이 지난 29일 경기도의회에서 전국교육공무직본부 경기지부 간부진과 간담회를 열고 교육공무직 노동자들의 처우 개선 및 복지 향상 방안을 논의했다.이번 간담회는 학교 현장에서 근무하는 교육공무직 노동자들의 애로사항을 청취하고, 실질적인 복지 혜택 확대와 권익 보호 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 참석한 경기지부 관계자들은 현장에서 느끼는 복리후생 격차와 업무 대비 처우의 한계 등을 전달하며, 도의회 차원의 지속적인 관심과 제도적 지원을 요청했다.조병진 의원은 “교사뿐만 아니라 교육공무직과 학교비정규직 노동자들의 헌신과 책임이야말로 경기교육을 지탱하는 또 하나의 축”이라며 “교육공무직 노동자들과의 약속이 현장에서 실제로 이행되는지 교육기획위원으로서 면밀히 챙기겠다”고 밝혔다.이어 조 의원은 “오늘 현장에서 전해주신 목소리들은 경기교육이 한 단계 더 성숙하기 위해 반드시 풀어가야 할 과제들”이라며 “교육공무직 분들이 학교 구성원의 당당한 주체로서 존중받고, 노동존중·평등학교·차별없는 경기교육의 가치가 학교 현장에 실질적으로 구현될 수 있도록 현장의 목소리를 의정활동에 적극 반영하고 끝까지 응원하겠다”고 강조했다.양승현 리포터