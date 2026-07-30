최만식 경기도의원, 복정1지구 교통·학교, 태평3구역 고도제한 해결에 총력

세줄 요약 복정1지구 교통혼잡 해소 대책 추진

학생 통학로 안전 확보와 학교 과밀 대응

태평3구역 고도제한 완화와 협의 점검

이미지 확대 ▲최만식 의원이 OBS경인TV ‘톡톡 지방의회’ 스튜디오에서 성남 지역 주요 현안과 해결 방안에 대해 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최만식 의원(더불어민주당, 성남 2)이 지난 29일 OBS경인TV ‘톡톡 지방의회’ 프로그램에 출연해 성남 원도심과 위례신도시 간 균형 발전을 의정 활동의 우선 과제로 제시했다.최 의원은 복정1지구 입주에 따라 남위례역 사거리, 영장산터널, 지구 진입로 일대의 정체가 가중되고 있음을 짚으며, 신호 체계 조정과 진입 차로 확장, 위례 방면 시내버스 노선 신설 등을 위해 관계 기관과 협의하겠다고 밝혔다. 이와 함께 남위례역에서 복정고등학교에 이르는 구간의 안전한 학생 통학로 확보 방안도 연계 추진한다는 방침이다.복정1지구 내 중학교 신설 지연 및 인근 학교의 과밀 현상에 대해서는 “인근 초등학교를 활용하여 초·중 통합학교 전환과 학군 조정을 경기도교육청에 강력히 요구하겠다”고 강조했다.아울러 태평3구역 재개발 사업의 난제로 꼽히는 비행안전구역 고도 제한 문제와 관련해 국방부의 전향적인 입장 변화를 요구하고, 한국토지주택공사(LH)·성남시·주민대표회의 간 협의 상황도 면밀히 챙기겠다고 덧붙였다. 태평초등학교의 노후 인조 잔디 교체, 위례 창곡천 편의 시설 확충 등 지역 주민 생활과 직접 연관된 과제도 지속적으로 점검할 계획이다.최 의원은 “작은 민원도 그냥 지나치지 않고 관계 기관과 해결의 실마리를 찾겠다”며 “성남 시민이 어려울 때 믿고 찾을 수 있는 의원으로 남겠다”고 말했다.양승현 리포터