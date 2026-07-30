박순희 경기도의원, 부천교육지원청 업무보고 받으며 통학 안전·학교 배정 등 현안 점검
수정 2026-07-30 17:09
입력 2026-07-30 17:09
세줄 요약
- 부천교육지원청 업무보고서 통학 안전 점검
- 스쿨존 관리·통학로 개선·시설 확충 당부
- 학교 배정 공정성·통학 편의성 제고 주문
경기도의회 교육기획위원회 박순희 의원(더불어민주당, 부천 8)이 학생 통학 안전 확보와 합리적인 학교 배정 등 부천 지역 교육 현안 해결을 위한 적극적인 행정을 촉구했다.
박순희 의원은 30일 경기도의회 부천상담소에서 교육기획위원회 소관 부천교육지원청으로부터 주요 업무 보고를 받았다. 박 의원은 이 자리에서 학생 안전, 교육 환경 개선, 교육복지 확대, 학교와 지역사회의 협력 강화 등을 주요 과제로 제시하며 “교육지원청이 학교 현장의 목소리를 더욱 적극적으로 반영해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육행정을 추진해야 한다”라고 강조했다.
특히 박 의원은 최근 등하굣길 안전에 대한 학부모들의 우려가 커지고 있는 점을 언급하며, 어린이보호구역(스쿨존) 안전 관리 강화, 통학로 위험 요인 개선, 교통안전시설 확충, 유관 기관과의 협력 체계 구축 등을 집중 당부했다.
박 의원은 “학생들이 매일 이용하는 통학로에 작은 위험 요소 하나도 방치해서는 안 된다”며 “부천교육지원청이 학교와 지자체, 경찰 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 안전한 통학 환경을 조성하는 데 적극 나서야 한다”라고 말했다. 아울러 노후 교육시설 개선과 미래 교육 기반 확충 등 지역 교육 과제도 면밀히 점검했다.
또한 학교 배정 과정의 공정성과 통학 편의성 제고에 대한 당부도 잊지 않았다. 박 의원은 “학교 배정으로 인해 학생들이 장거리 통학을 하거나 생활권과 동떨어진 학교에 배정되는 사례가 발생하지 않도록 세심한 검토가 필요하다”라며 “학생의 교육권과 통학 여건을 종합적으로 고려한 합리적인 학교 배정이 이루어질 수 있도록 부천교육지원청이 적극 노력해 달라”고 주문했다.
이어 “학생 통학 안전과 학교 배정은 서로 밀접하게 연결된 문제”라며 “그 어떤 교육정책보다 더 우선되어야 할 가치이며 부천의 모든 학생이 안전하고 행복하게 학교생활을 할 수 있도록 경기도교육청과 부천교육지원청이 함께 노력해야 한다”라고 밝혔다.
박순희 의원은 “교육기획위원으로서 현장의 목소리를 지속적으로 청취하고 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육정책과 예산 지원이 이뤄질 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다”고 다짐을 전했다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
박순희 의원이 가장 중점적으로 촉구한 부천 지역 교육 현안은?