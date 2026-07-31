경기도의회, 제12대 전반기 의원 교육연수위원회 위촉식 개최… 전문성 강화 나선다

세줄 요약 제12대 전반기 교육연수위원회 위촉식 개최

도의원 6명·민간 전문가 5명 위원 구성

의정 전문성 강화 위한 교육 기반 마련

이미지 확대 ▲ 남종섭 의장과 제12대 전반기 의원 교육연수위원회 신규 위촉 위원들이 위촉식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회(의장 남종섭)가 31일 의장 접견실에서 ‘제12대 전반기 의원 교육연수위원회 위원 위촉식’을 열고 의회의 의정 활동 전문성을 높이기 위한 본격적인 행보에 나섰다.남종섭 의장(더불어민주당, 용인3)은 이날 신규 위촉된 도의원 위원들에게 위촉장을 전달하며 체계적인 의원 교육 인프라 및 운영 기반 구축을 당부했다.이번에 신규 위촉된 도의원 위원은 김일중(국민의힘, 이천1)·오현정(더불어민주당, 화성2)·이윤승(더불어민주당, 고양12)·이자형(더불어민주당, 광주3)·장민수(더불어민주당, 안양5)·한운옥(더불어민주당, 수원3) 의원 등 총 6명이다.이들 신규 위원은 기존에 위촉된 민간 전문가 위원 5명과 손잡고 도의원 교육연수 정책 수립, 교육과정 적정성 평가, 연수 관련 안건 심의 등의 핵심 임무를 수행하게 된다. 위원들은 교육 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 각계 인사들로 구성됐으며, 임기는 위촉일로부터 2028년 6월 30일까지 2년이다.남종섭 의장은 “전국 최대 광역의회인 경기도의회는 그 규모와 역할에 걸맞은 전문성과 책임감을 갖춰야 한다”라며 “더 많이 공부하고 더 치밀하게 준비하는 의회가 될 수 있도록 교육연수위원회가 체계적인 교육 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 해주길 기대한다”라고 강조했다.한편 위촉식 직후 열린 ‘2026년 제2차 회의’에서는 위원장 및 소위원회 위원 선출을 비롯해 상반기 교육 실적 점검과 하반기 운영 계획 수립에 대한 집중적인 논의가 이뤄졌다.이날 회의에서 위원장으로 선출된 이자형 위원장은 “의원들의 교육연수 정책 전반을 책임지는 교육연수위원회의 역할이 매우 중요하다”라며 “새로운 교육연수위원회 출범을 계기로 의원 교육의 긍정적 변화와 발전을 이끌 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 의지를 밝혔다.양승현 리포터