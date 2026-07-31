이자형 경기도의원, 제12대 전반기 ‘교육연수위원회 위원장’ 선출

세줄 요약 이자형 경기도의원, 교육연수위원장 선출

의원 교육연수 정책·운영 2년간 총괄

의회 전문성 강화 위한 연수 확대 의지

이미지 확대 ▲ 남종섭 의장으로부터 위촉장을 받은 이자형 의원이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회 이자형 의원(더불어민주당, 광주3)이 지난 7월 31일 개최된 ‘제12대 전반기 의원 교육연수위원회 제2차 회의’에서 신임 위원장으로 선출됐다.교육연수위원회는 도의원의 의정활동 교육연수 기본 방향 및 정책을 수립하고, 연수 과정의 적정성과 운영 성과 등을 종합적으로 심의·평가하는 기구다. 이자형 신임 위원장은 앞으로 2년간 교육연수위원회를 이끌며 의원 교육연수 정책과 운영 전반을 총괄하고, 의회 전문성 강화를 위한 체계적인 교육 시스템 구축에 나설 예정이다.이날 선출된 이자형 위원장은 “의정활동에 실질적인 도움이 되는 교육이 이뤄질 수 있도록 교육과정을 내실 있게 운영하고, 정책과 입법 역량을 높일 수 있는 연수 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.이어 이 위원장은 “의원들의 전문성이 곧 의회의 경쟁력인 만큼 교육연수위원회가 실효성 있는 교육을 통해 의정활동의 질을 높일 수 있도록 책임감을 갖고 위원회를 운영하겠다”고 의지를 강조했다.한편 이날 진행된 제2차 회의에서는 위원장 선출 안건과 함께 2026년 상반기 교육연수 추진 실적을 점검하고 하반기 운영 계획을 수립했다. 아울러 의원 민간 위탁 교육 예산 변경안 등 주요 현안에 대해서도 심도 있는 논의를 진행했다.양승현 리포터